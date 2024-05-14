Блінкен: Ми з Україною, поки не буде гарантована її безпека

США підтримуватимуть Україну, допоки її безпека не буде "гарантована", заявив держсекретар Ентоні Блінкен у Києві. Також він зазначив, що більшість американців вважають, що США мають і надалі надавати допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну, допоки безпека країни не буде "гарантована". Як передає агенція AFP, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у своїй промові в Києві у вівторок, 14 травня.

"Ми сьогодні з вами. І ми будемо поруч з вами, поки не буде гарантована безпека України, її суверенітет і можливість обирати власний шлях", - зазначив Блінкен.

Також він заявив, що міжнародне співтовариство має змусити Росію заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні протягом понад двох років війни. "Наш Конгрес дав нам повноваження конфісковувати російські активи в США, і ми має намір це використовувати", - зазначив він.

Крім цього, додав Блінкен, США працюють з партнерами по G7, щоб заблоковані активи Росії "використовувалися для компенсації збитків, яких продовжує завдавати Путін".

Про майбутню безпекову угоду між США і Україною

Блінкен також повідомив, що майбутня безпекова угода між США та Україною передбачатиме військову допомогу Києву і допоможе йому вступити в НАТО. Він заявив, що безпекові угоди, які Україна нині укладає, підтримають її "шлях до НАТО". "Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер - від авіації до ППО, від дронів до розмінування", - додав держсекретар США, цитує "Українська правда".

Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.

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Більшість американців - за подальшу допомогу Україні

Держсекретар США під час свого виступу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського наголосив, що "найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим". Також він зазначив, що більшість американців вважають, що США мають і далі надавати допомогу Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Американці розуміють, що наша підтримка України зміцнює безпеку Сполучених Штатів і наших союзників. Вони розуміють, що якщо Путін доб'ється своїх цілей в Україні, він не зупиниться на Україні. Він піде далі", - сказав Блінкен.

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Посилення мобілізації - необхідний крок

Ухвалення нового українського законодавства, яке посилює мобілізацію та покарання для тих, хто ухиляється від призову, а також знижує вік мобілізації, було складним, але "необхідним", заявив держсекретар США.

"Ваша нещодавня мобілізація була важким рішенням, але необхідним. Захисникам, які мужньо тримали позиції більше двох років, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок", - цитує Блінкена агенція AFP.