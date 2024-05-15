Війська РФ пробують закріпитися на півночі Вовчанська - МО

Деяким російським піхотним групам вдалося зайти у Вовчанськ, вони намагаються закріпитися на півночі міста, повідомив речник міноборони Дмитро Лазуткін. Тривають важкі бої.

Війська РФ намагаються закріпитися в північній частині міста Вовчанськ Харківської області, повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону у середу, 15 травня.

За його словами, російські сили намагаються заходити в місто невеликими піхотними групами, а завдання Збройних сил України - не давати їм завести туди більше сил і закріпитися.

Лазуткін додав, що українські дрони та артилерія працюють ефективно, знищуючи російську техніку "у доволі великій кількості". Крім того, він запевнив, що поблизу Вовчанська наразі знаходяться боєздатні підрозділи, проте деяким російським піхотним групам все ж вдалося зайти у місто.

"Напрямком зараз керує досвідчений генерал (Михайло. - Ред.) Драпатий, тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої, треба сприймати це спокійно, це війна. Ворог намагається розтягнути фронт", - розповів Лазуткін. За його словами, армія РФ втрачає особовий склад "у значній кількості" - і ще на підходах до Вовчанська, й у самому місті.

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Генштаб: Війська РФ намагаються закріпитися на Харківщині

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30, з початку доби 15 травня війська РФ не виявляли активності на Харківському напрямку. Натомість вони намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та здійснюють перегрупування.

Водночас українські сили за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи військових РФ, місця розгортання їхньої артилерії та завдають вогневого ураження "з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ".

Крім того, ЗСУ прочісують міську забудову під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем, місця зосередження живої сили і техніки російської сторони, а також можливі місця обладнання їхнії позицій, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

ОВА також спростовує твердження, що РФ захопила Вовчанськ

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також спростував заяви російської сторони про нібито повне захоплення Вовчанська. "Противник стверджує, що увесь Вовчанськ під їхнім контролем. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Що підтверджує і Харківська ОВА", - написав він у Telegram.

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