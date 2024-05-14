РФ обстріляла житлові будинки у Харкові - 18 постраждалих

Армія РФ 14 травня завдала авіаударів по Харкову, внаслідок чого зафіксовані влучання у декілька багатоповерхівок.

Російські війська у вівторок, 14 травня, завдали сім авіаударів по Харкову, в тому числі по житловій забудові центральної частини міста. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у 12-поверхівку.

"Сьогодні противник посеред білого дня завдав сім авіаударів по житловому сектору Харкова. Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка - вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік - у легкому", - зазначив він у Telegram.

Також Синєгубов додав, що через удари росіян у місті пошкоджено не менше 10 гаражів на території житлового будинку, який обстріляли росіяни.

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Своєю чергою, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про те, що у вівторок ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по Харкову. Внаслідок цього влучання зафіксовано також у житлову 20-поверхівку, через що сталися руйнації її конструкцій.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що внаслідок осбтрілу по місту пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Раніше цього дня Росія обстріляла Вовчанськ, внаслідок чого загинуло двоє місцевих мешканців. Також у селі Гатище поблизу Вовчанська внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний чоловік.