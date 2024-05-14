У Лондоні не вірять, що РФ зможе захопити Харків

У Лондоні не вірять, що РФ зможе захопити Харків14 травня 2024 р.
Аналітики військової розвідки міноборони Великобританії не вбачають загрози захоплення Харкова військами РФ на нинішньому етапі. Це випливає з щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, оприлюдненого в вівторок, 14 травня, в соціальній мережі X.
"Малоймовірно, що Росія зосередила досить бойової потуги, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей район", - йдеться в огляді британських розвідників.
Наступ на Харківщині - спроба відтягти українські резерви від інших ліній фронту
Натомість серед британських розвідників панує думка, що головна мета нинішнього російського наступу на Харківщині - це спроба відтягти українські резерви з важливіших напрямків. Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", - йдеться в огляді.
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Нагадаємо, в останньому огляді аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що кінцева мета наступу РФ на Харківщину - створення буферної зони, а не просування вглиб цього українського регіону.
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Як повідомлялося, напередодні Генштаб ЗСУ визнав "тактичний усіх" військ РФ, котрі ведуть наступ поблизу прикордонного міста Вовчанська.