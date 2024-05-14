У Лондоні не вірять, що РФ зможе захопити Харків

Малоймовірно, що російські війська зосередили досить бойової потуги на Харківщині, щоб лише такими силами захопити Харків, виснували британські військові розвідники.

Аналітики військової розвідки міноборони Великобританії не вбачають загрози захоплення Харкова військами РФ на нинішньому етапі. Це випливає з щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, оприлюдненого в вівторок, 14 травня, в соціальній мережі X.

"Малоймовірно, що Росія зосередила досить бойової потуги, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей район", - йдеться в огляді британських розвідників.

Наступ на Харківщині - спроба відтягти українські резерви від інших ліній фронту

Натомість серед британських розвідників панує думка, що головна мета нинішнього російського наступу на Харківщині - це спроба відтягти українські резерви з важливіших напрямків. Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", - йдеться в огляді.

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Нагадаємо, в останньому огляді аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що кінцева мета наступу РФ на Харківщину - створення буферної зони, а не просування вглиб цього українського регіону.

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Як повідомлялося, напередодні Генштаб ЗСУ визнав "тактичний усіх" військ РФ, котрі ведуть наступ поблизу прикордонного міста Вовчанська.