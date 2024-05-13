Бої за Вовчанськ: у Києві визнали "тактичний успіх" РФ

Російські агресори ведуть наступ на Вовчанськ силами п'ятьох батальйонів і не зважають на втрати. Противник мав тактичний успіх, кажуть у Генштабі ЗСУ.

На околицях прикордонного міста Вовчанськ у Харківській області не вщухають інтенсивні бої. Це випливає з оприлюдненого в понеділок, 13 травня, ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів", - йдеться у зведенні. "На даний час ворог має тактичний успіх", - визнали в Генштабі ЗСУ.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив у Telegram про інтенсивні обстріли Вовчанська з боку російських військ. За його даними, лише напередодні внаслідок обстрілів з території РФ у місті постраждало семеро осіб.

Загроза повторної окупації для Вовчанська

Вовчанськ вже перебував під російською окупацією з початку повномасштабної війни Росії проти України. Утім, під час осіннього наступу українських військ у 2022 році на Харківщині російські війська відійшли з Вовчанська. До війни населення Вовчанська становило трохи менше ніж 19 тисяч осіб, з яких, дотепер згідно з офіційними даними, залишилося трохи менш як 500, повідомляє інформагенція dpa. Нині триває евакуація мирних мешканців міста.

Саме місто розташоване за 70 кілометрів від Харкова.

Війська РФ розпочали новий наступ у регіоні 10 травня. За останні два дні міністерство оборони Росії повідомило про захоплення дев'яти українських прикордонних сіл. Водночас у Києві кажуть, що російський наступ був очікуваним саме в цьому місці та саме в цей час. Президент України Володимир Зеленський кілька разів за останні тижні відвідав прикордонні регіони, щоб проінспектувати будівництво оборонних об'єктів.