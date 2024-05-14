Буданов очікує наступ військ РФ на Суми - NYT

Наступ військ РФ на Харківщину триватиме ще кілька днів, після чого варто очікувати потужний удар росіян у напрямку Сум, спрогнозував керівник ГУР міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю NYT.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов оцінює нинішній наступ росіян на Харківщині як другорядний напрямок. Це випливає з його коментаря для американського видання The New York Times , оприлюдненого в вівторок, 14 травня.

Зокрема Буданов сказав, що "очікує, що наступ у Харківській області триватиме ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний ривок у напрямку Сум", пише видання.

Мета наступу РФ на Харківщині - відтягти українські резерви

Щодо самого нинішнього російського наступу на Харківську область Буданов вважає його головною метою спробу змусити українське військове керівництво розпорошити резерви, котрі можна було б застосувати на важливіших напрямках.

Це саме те, що відбувається зараз, визнав він. За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко. "Всі наші сили або тут, або в Часовому Яру", - визнав Буданов.

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Він переконаний, що іншою метою наступальної операції росіян на Харківщині було посіяти паніку та збентеження в регіоні. "На цю мить наше завдання - стабілізувати лінію, а потім спробувати відкинути їх за лінію кордону", - пояснив очільник ГУР. На тлі цього Буданов додав, направлення українських резервів у цей регіон допомогло "частково порушити" плани російського військового керівництва.

Нагадаємо, в останньому огляді аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що кінцева мета наступу РФ на Харківщину - створення буферної зони, а не просування вглиб цього українського регіону.