ISW: Мета наступу РФ на Харківщину - створення буферної зони

Нинішні дії військ РФ під час наступу на Харківщині більше свідчать про намір створити буферну зону вздовж українсько-російського кордону, ніж про бажання просунутися вглиб української території, вважають у ISW.

Логіка дій російських військ під час розпочато днями наступу на Харківську область свідчить про те, що російське військове командування цікавить насамперед створення буферної зони вздовж кордону, ніж просування вглиб території України. Такий висновок містить оприлюднений у ніч на вівторок, 14 травня, щоденний огляд американського Інституту вивчення війни (ISW) .

"Незрозуміло, з якою метою російські війська передовсім намагаються поцілити мости, які їм довелося б перетинати, щоб забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області, тож ці удари свідчать про те, що російські війська, ймовірно, надають перевагу негайним (територіальним. - Ред.) здобуткам у цьому неукріпленому районі на півночі України", - припускають аналітики.

Читайте також: Ціна оборони Харкова: що потрібно знати про друге за величиною місто України

Російські війська прагнуть "швидких успіхів" на фронті

На підтвердження своїх висновків аналітики інституту також згадати й логіку застосування бронетанкових сил РФ під час нинішнього наступу. "Розміщення бронетанкових сил у цьому районі дає підстави припускати, що російські війська прагнуть домогтися швидких успіхів, але, схоже, на цей час вони не створюють умов для того, щоб мати такі успіхи на південному березі річки Вовча і глибше в північній частині Харківської області. Тож загалом ці чинники дають підстави припускати, що російські війська, найімовірніше, намагаються створити обіцяну буферну зону в прикордонній зоні замість того, щоб домогтися глибшого просування у Харківській області або в напрямку міста Харкова", - ідеться в огляді.

Крім того, в ISW нагадали, що раніше президент РФ Володимир Путін та інші кремлівські посадовці часто пропонували РФ створити "демілітаризовану буферну зону" на окупованій території України буцім задля захисту території РФ від українських ударів, а посол РФ у США Анатолій Антонов напряму пов'язав цю буферну зону з активізацією російських наступальних операцій. Нещодавно про намір росіян створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області заявляли й українські посадовці й західні офіційні особи, нагадують аналітики. Так само нещодавно ISW застерігав, що створення такої буферної зони росіянами уможливить їм мати місто Харків у зоні досяжності вогню зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ визнав певні "тактичні успіхи" російських агресорів поблизу Вовчанська, на околицях якого нині точаться запеклі бої.