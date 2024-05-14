РФ обстріляла Вовчанськ: загинуло двоє цивільних

Внаслідок обстрілу 14 травня у Вовчанську загинуло двоє місцевих мешканців, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Також у селі Гатище біля Вовчанська внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

Внаслідок російського обстрілу у вівторок, 14 травня, у Вовчанську загинуло двоє місцевих мешканців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у м. Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку", - зазначив він.

Також, за словами Синєгубова, у селі Гатище поблизу Вовчанська внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

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Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня міністерство оборони РФ заявило про захоплення п'яти населених пунктів Харківської області - Огірцeвого, Плетенівки, Борисівки, Пильної та Стрілечої. Вже 12 травня міноборони РФ заявило, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове.

У вечірньому відеозверненні 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) ведуть оборонні бої на значній частині прикордонної смуги Харківської області.

Ввечері 13 травня Генштаб ЗСУ заявив про те, що українська армія у Харківській області потіснила російську та проводить заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.

Генштаб ЗСУ станом на 13:00 14 травня зафіксував 73 бойових зіткнення на лінії фронту з початку доби. З них на Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак: на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе. Також ворог безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного, наголосили в Генштабі.