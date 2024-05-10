США оголосили пакет військової допомоги Україні на $400 млн

В цей пакет допомоги має увійти артилерія, боєприпаси для ЗРК NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніка і стрілецька зброя, повідомляла агенція Reuters з посиланням на слова американського чиновника.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив виділення пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, випливає з меморандума , оприлюдненого на сайті Білого дому у п'ятницю, 10 травня.

Раніше про підготовку такого пакета повідомляли ЗМІ, зокрема і агенція Reuters з посиланням на слова американського чиновника. У пакет допомоги Україні має увійти артилерія, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніка і стрілецька зброя, які можуть бути негайно використані на полі бою, повідомив агенції чиновник на умовах анонімності.

Раніше про підготовку цього пакета також повідомляло видання Politico з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, у пакет має увійти озброєння, яке вже є на складах США, зокрема ракети для ЗРК Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін, протитанкові системи Javelin та інші боєприпаси.

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Війська РФ спробували піти у наступ на Харківщині

Раніше у п'ятницю у міністерстві оборони України повідомили, що російські війська о 5 ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехніки. Атаки військ РФ були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про запеклі бої на цьому напрямку.

Як заявив в інтерв'ю виданню The Economist командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, на його думку, критична фаза війни, розв'язаної Росією проти України, настане в найближчі два місяці. За його словами, оскільки американська допомога Україні лише починає надходити на фронт, російські командувачі кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є.