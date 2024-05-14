Блінкен: Військова допомога США для України "вже в дорозі"

Невдовзі до України прибуде військова допомога з боку США, що зможе реально позначитися на протидії російській агресії, запевнив Блінкен у Києві.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що оголошена раніше військова допомога США для України вже в дорозі. Відповідну заяву Блінкен зробив у вівторок, 14 травня, на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, куди керівник Держдепу США прибув з неоголошеним візитом.

"Допомога вже в дорозі, і це зможе реально позначитися на протидії російській агресії на полі бою", - сказав Блінкен, якого цитує агенція AFP.

"Ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України щодо того, аби забезпечити вам успіх на полі бою", - додав глава американської дипломатії, якого цитує "Укрінформ" .

Зеленський просить у США ЗРК для Харкова й Харківщини

Натомість президент Зеленський подякував Вашингтону за надану військову допомогу. "Рішення щодо пакета (багатомільярдної американської допомоги для України. - Ред.) було надзвичайно важливим для нас", - запевнив Зеленський Блінкена.

Крім того, Зеленський наголосив, що нині найбільшим дефіцитом для України є протиповітряна оборона. На тлі цього, він попросив Вашингтон надати Україні дві батареї ЗРК Patriot, котрі необхідність для захисту Харкова й Харківської області, де російські війська ведуть наступальну операцію подеколи з масивними ударами з повітря.

Блінкен відвідує столицю України вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року - цьому передували візити в квітні 2022, в вересні 2022 та в вересні 2023 року.