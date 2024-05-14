Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув зранку вівторка, 14 травня, з неоголошеним візитом до Києва, про що спочатку повідомила інформагенція Reuters . Мета поїздки очільника Держдепу - продемонструвати солідарність США з Україною, що нині змушена протистояти потужним ударам на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен, який прибув до Києва потягом, сподівається "надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, переживають украй скрутний час", - розповів журналістам, які їхали з Блінкеном, неназваний американський чиновник.

"Насправді місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, яким чином надавати нашу додаткову допомогу, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (та. - Ред.) дати їм змогу дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - пояснив посадовець, котрий виступав на умовах анонімності.

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За словами американського чиновника, до українських сил уже надходять артилерія, оперативно-тактичні балістичні ракети більшої дальності - ATACMS, і ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, що увійшли в пакет військової допомоги, схвалений 24 квітня президентом США Джо Байденом .

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Блінкен виголосить промову про майбутнє України

Під час свого візиту Блінкен має запевнити українське керівництво, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США, а також виступить з промовою, зосередженою на майбутньому України, додав чиновник.

Згодом сам Блінкен теж прокоментував мету свого візиту. "Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, адже вона захищає свою свободу від російської агресії", - написав очільник американської дипломатії у соцмережі X.

Напередодні про намір Блінкена здійснити найближчим часом візит до України повідомило видання Politico з посиланням на свої джерела.