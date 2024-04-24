США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд

Міністерство оборони США у середу, 24 квітня, оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму близько одного мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет безпекової допомоги виділяється в рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь шляхом вилучення з наявних запасів Пентагону (PDA).

Зокрема, пакет міститиме ракети до систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для систем протиповітряної оборони - ракети RIM-7 і AIM-9M, ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, 155-міліметрові і 105-міліметрові артилерійські снаряди, 60-міліметрові мінометні снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, включно з патронами 50-го калібру для боротьби з дронами.

Крім того, у цей пакет допомоги США увійдуть бойові машини піхоти Bradley, міностійкі транспортні засоби (MRAP), військові автомобілі HMMWV, транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, тактичні автомобілі для буксирування і транспортування техніки. Також Україна отримає прилади нічного бачення, міни, запчастини, польове обладнання.

Окремим пунктом у пакеті значиться аеродромно-допоміжне обладнання. Втім, про що конкретно йдеться, у Пентагоні не уточнили.

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Оголошений пакет став 56 траншем з серпня 2021 року. Загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сягає вже понад 44 мільярда доларів.

Зеленський підтвердив наявність ATACMS у новому пакеті допомоги

Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував США за надану допомогу, і уточнив, що новий пакет узгоджувався з Україною. "Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що зараз "будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах". "Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл - все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", - зазначив він.

Нагадаємо, новий пакет допомоги від США був оголошений через кілька годин після підписанням президентом США Джо Байденом закону про нацбезпеку, який передбачає, зокрема, виділення 61 мільярда доларів для України.