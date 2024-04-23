Зброя з нового пакета США вже в ФРН і Польщі - CNN

Те, що значна частка зброї з нового пакета США для України перебуває на складах у ФРН і Польщі, має значно прискорити його передачу Україні, пише CNN. Reuters зазначає, що вартість пакета становитиме мільярд доларів.

Призначене для України озброєння з нового пакета допомоги США вже розміщене на складах Німеччини та Польщі, що прискорить його постачання Києву після схвалення відповідного нормативного акту Сенатом. Про це в вівторок, 23 квітня, повідомила американська телевізійна служба новини CNN з посиланням на неназване джерело, знайоме з перебігом процесу надання військової допомоги Україні.

Неназваний співрозмовник журналістів повідомив, зокрема, що саме артилерійські снаряди будуть одними з перших доставлені в Україну.

Пакет допомоги на мільярд доларів - Reuters

Тим часом інформагенція Reuters повідомила цього ж дня з посиланням на двох неназваних американських посадовців, що Сполучені Штати готують пакет військової допомоги для України на суму 1 мільярд доларів.

За даними співрозмовників агенції, пакет допомоги міститиме транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, боєприпаси до протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) TOW і Javelin та інше озброєння, яке можна негайно застосувати на полі бою.

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Як зазначає Reuters, допомога Україні надаватиметься в межах президентських повноважень щодо використання озброєнь з наявних запасів Пентагону. Такий механізм дозволяє президенту санкціонувати передачу надлишкових озброєнь з американських запасів без схвалення Конгресу. Згодом американські збройні компанії отримають угоди на поповнення запасів або заміну наданого Україні озброєння й боєприпасів.

Напередодні американське видання Politico повідомляло з посиланням на анонімних співрозмовників-посадовців, що майбутній пакет оборонної допомоги перевищуватиме останній у 300 млн доларів, виділений у березні в межах надзвичайного заходу. Як зазначалося в матеріалі Politico, крім боєприпасів до артилерії, ракет і ППО, у пакет також мають увійти БМП Bradley, БТР M113 та бронеавтомобілі Humvee.

Зеленський казав про "швидкий і потужний" пакет допомоги

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив після розмови з американським колегою Джо Байденом, що перший пакет американської допомоги "буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності". Зеленський також згадував і постачання далекобійних балістичних ракет оперативно-тактичного рівня ATACAMS.

Схвалення нової допомоги Україні в Палаті представників Конгресу США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

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Після схвалення нижньою палатою законопроєкт ще має затвердити Сенат. Голосування призначено на 23 квітня. Очікується, що верхня палата Конгресу підтримає пакет допомоги Україні на близько 61 мільярд доларів.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.

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