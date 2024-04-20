Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів РФ

Нині понад шість мільярдів доларів із 300 мільярдів заморожених російських активів зберігаються в банках США. Палата представників Конгресу схвалила законопроєкт, який ще має схвалити Сенат та підписати президент США.

Палата представників США (нижня палата Конгресу. - Ред.) у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт щодо питань національної безпеки США, у якому ідеться, зокрема, про передачу Україні заморожених активів Росії. Ухвалення документа підтримали 360 конгресменів, "проти" проголосували 58.

Розділ документа про відбудову економічного добробуту й можливостей для українців передбачає фінансову відповідальність Росії за відбудову України та надає президенту США повноваження вилучати заморожені активи Росії, включно з резервами російського Центрального банку, для швидкого передання цих коштів до спеціального фонду для України.

Понад шість мільярдів доларів із 300 мільярдів заморожених російських активів зберігаються в банках США, зауважує американський телеканал NBC News . Більшість з 300 мільярдів доларів знаходяться в Німеччині, Франції та Бельгії.

Читайте також: Доходи від активів РФ на зброю Україні: хто проти

Також документ містить ще низку положень, які не стосуються України. Зокрема, передбачено активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США. Крім того, у законопроєкті міститься пункт про "захист американців від програм, контрольованих іноземним супротивником", який вимагає від китайської компанії ByteDance, власниці Tik Tok, продати свою частку в соцмережі протягом 90 днів. В іншому випадку вона буде заборонена для використання в США.

Законопроєкт ще має схвалити Сенат та підписати президент США.

Читайте також: Шмигаль: Заморожені активи РФ мають почати використовувати для України цьогоріч

США вже конфіскували перші активи росіян

У лютому 2023 року в США вперше дозволили конфіскацію активів російського олігарха - 5,4 мільйона доларів Костянтина Молофєєва. Засновник пропагандистського російського інформаційного ресурсу "Царьград" Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування бойовиків на Донбасі від 2014 року.

Це рішення відкрило шлях для використання коштів на відновлення зруйнованої війною України. Генпрокурор США заявив, що ці гроші спрямують до фонду відновлення України.