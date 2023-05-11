США конфіскували активи олігарха з РФ для відбудови України

Загальна вартість активів, які США конфіскували у російського олігарха Костянтина Малофєєва, становить близько 5,4 мільйона доларів. Їх спрямують у фонд відновлення України.

США конфіскували у російського олігарха Костянтина Молофєєва 5,4 мільйона доларів. Їх спрямують до фонду відновлення України. Про це в ніч на четвер, 10 травня, повідомило агентство AFP із посиланням на американське міністерство юстиції.

"Хоч це і перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських активів на відбудову України, вона не буде останньою", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Суд дозволив конфіскувати активи підсанкційного Маловєєфа 2 лютого. Причиною стало порушення ним санкцій, запроваджених проти нього в 2014 році. Засновник пропагандистського російського інформаційного ресурсу "Царьград" Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування бойовиків на Донбасі починаючи з 2014 року.

Це рішення стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха та відкрило шлях для використання коштів на відновлення зруйнованої війною України.

Тоді голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов прогнозував, що конфісковані в Малофєєва кошти можуть вже невдовзі надійти в Україну.

