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Україна отримає від США конфісковані активи російського олігарха Малофєєва
Костянтин МалофєєвФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США конфіскували активи олігарха з РФ для відбудови України

Роман Губа
1 год. тому

Загальна вартість активів, які США конфіскували у російського олігарха Костянтина Малофєєва, становить близько 5,4 мільйона доларів. Їх спрямують у фонд відновлення України.

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США конфіскували у російського олігарха Костянтина Молофєєва 5,4 мільйона доларів. Їх спрямують до фонду відновлення України. Про це в ніч на четвер, 10 травня, повідомило агентство AFP із посиланням на американське міністерство юстиції.

"Хоч це і перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських активів на відбудову України, вона не буде останньою", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Суд дозволив конфіскувати активи підсанкційного Маловєєфа 2 лютого. Причиною стало порушення ним санкцій, запроваджених проти нього в 2014 році. Засновник пропагандистського російського інформаційного ресурсу "Царьград" Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування бойовиків на Донбасі починаючи з 2014 року.

Це рішення стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха та відкрило шлях для використання коштів на відновлення зруйнованої війною України.

Тоді голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов прогнозував, що конфісковані в Малофєєва кошти можуть вже невдовзі надійти в Україну.

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