США: Україна отримає конфісковані активи олігарха з РФ

Конфісковані у США активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, занесеного до американського санкційного списку, таки будуть передані Україні. Це в п'ятницю, 3 лютого, оголосив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час зустрічі з українським генпрокурором Андрієм Костіним, передає CNN .

"Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні, - наводить телеканал слова Гарланда. - За моєї санкції сьогодні конфісковані кошти будуть переведені до Державного департаменту для підтримки народу України. Російські воєнні злочинці не знайдуть притулку в США".

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Згідно з інформацією CNN, йдеться про активи на суму 5,4 мільйона доларів. Раніше повідомлялося, що суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати ці кошти Малофєєва на рахунку в денверському Sunflower Bank, які, за твердженням відомства, він намагався переказати своєму діловому партнеру, порушуючи санкції, запроваджені проти нього 2014 року. Бізнесмен не оскаржив вимогу про конфіскацію.

В Україну кошти можуть надійти за кілька тижнів

Тим часом голова Комітету Верховної ради з питань правової політики Денис Маслов розповів у суботу, 4 лютого, в ефірі єдиного телемарафону, що конфісковані в російського олігарха кошти можуть уже невдовзі надійти в Україну. "Це буде досить швидко, тому що, наскільки я знаю, вже міністерство юстиції та генеральний прокурор США санкціонували передачу цих коштів Україні. Питання перерахування цих коштів точно не займе багато часу. Я думаю, що це питання лише тижнів максимум", - сказав Маслов, якого цитує "Суспільне" .

Маслов назвав передачу коштів прецедентом. Він нагадав, що у грудні 2022 року Сенат США ухвалив поправку до бюджету США, що уможливила це. Депутат пояснив, що у випадку з Малофєєвим йдеться про санкції, застосовані щодо нього ще у 2014 році. І кошти були стягнуті з олігарха за те, що він порушував санкційний режим.

За словами Маслова, всю конфісковану суму передадуть на відбудову України. Самому ж Малофєєву сукупно загрожує до 40 років ув'язнення за два епізоди порушення санкційного режиму, додав український політик.

Засновник пропагандистського російського інформресурсу "Царьград" Костянтин Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування сепаратистів у Криму і на Донбасі починаючи з 2014 року.

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