  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Україна отримає від США конфісковані активи російського олігарха Малофєєва
Україна отримає від США конфісковані активи російського олігарха МалофєєваФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

США: Україна отримає конфісковані активи олігарха з РФ

Валерій Сааков
1 год. тому

Уперше конфісковані у росіянина кошти будуть спрямовані на користь України. Слідчі США стверджують, що російський бізнесмен Костянтин Малофєєв намагався обійти санкції, переказавши кошти своєму партнеру.

https://p.dw.com/p/4N6IQ

Конфісковані у США активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, занесеного до американського санкційного списку, таки будуть передані Україні. Це в п'ятницю, 3 лютого, оголосив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час зустрічі з українським генпрокурором Андрієм Костіним, передає CNN.

"Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні, - наводить телеканал слова Гарланда. - За моєї санкції сьогодні конфісковані кошти будуть переведені до Державного департаменту для підтримки народу України. Російські воєнні злочинці не знайдуть притулку в США".

Читайте також: У США висунули звинувачення російському олігарху

Згідно з інформацією CNN, йдеться про активи на суму 5,4 мільйона доларів. Раніше повідомлялося, що суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати ці кошти Малофєєва на рахунку в денверському Sunflower Bank, які, за твердженням відомства, він намагався переказати своєму діловому партнеру, порушуючи санкції, запроваджені проти нього 2014 року. Бізнесмен не оскаржив вимогу про конфіскацію.

В Україну кошти можуть надійти за кілька тижнів

Тим часом голова Комітету Верховної ради з питань правової політики Денис Маслов розповів у суботу, 4 лютого, в ефірі єдиного телемарафону, що конфісковані в російського олігарха кошти можуть уже невдовзі надійти в Україну. "Це буде досить швидко, тому що, наскільки я знаю, вже міністерство юстиції та генеральний прокурор США санкціонували передачу цих коштів Україні. Питання перерахування цих коштів точно не займе багато часу. Я думаю, що це  питання лише тижнів максимум", - сказав Маслов, якого цитує "Суспільне".

Маслов назвав передачу коштів прецедентом. Він нагадав, що у грудні 2022 року Сенат США ухвалив поправку до бюджету США, що уможливила це. Депутат пояснив, що у випадку з Малофєєвим йдеться про санкції, застосовані щодо нього ще у 2014 році. І кошти були стягнуті з олігарха за те, що він порушував санкційний режим.

За словами Маслова, всю конфісковану суму передадуть на відбудову України. Самому ж Малофєєву сукупно загрожує до 40 років ув'язнення за два епізоди порушення санкційного режиму, додав український політик.

Засновник пропагандистського російського інформресурсу "Царьград" Костянтин Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування сепаратистів у Криму і на Донбасі починаючи з 2014 року.

Читайте також: Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

Як російським олігархам у Європі закручують гайки

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

edition.cnn.com
suspilne.media
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Людина проходить повз магазин у темряві

Одеса залишилась без енергоживлення через масштабну аварію

Суспільство10 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика6 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
Мовний бар'єр часто не єдина проблема, коли до німецького лікаря приходить пацієнт з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Здоров'я2 лютого 2023 р.
На головну сторінку