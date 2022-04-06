У США висунули звинувачення російському олігарху

Мін'юст США звинуватвинуватив російського олігарха Костянтина Малофєєва. Засновника телеканалу "Царгород" звинувачують в обході санкцій, введених проти нього США після російського вторгнення в Україну в 2014 році, повідомив голова американського мін'юсту Меррік Гарланд у середу, 6 квітня.

За словами Гарланда, його відомство "ідентифікувало Малофєєва як одного з основних джерел фінансування сепаратистів у Криму та так званій "Донецькій народній республіці" і ввело проти нього санкції, проте Малофєєв спробував ухилитися від них, використовуючи спільників, щоб таємно купувати та керувати медіа-компанією. в Європі".

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Гарланд також повідомив, що в рамках слідчих дій конфісковано мільйони доларів, які лежали на рахунку в одному з американських банків. Ці гроші, за словами глави мін'юсту, є коштами, отриманими внаслідок порушення Малофеєвим санкційного режиму.

Санкції проти російських олігархів

На тлі війни Росії в Україні США та їхні міжнародні партнери посилюють штрафні заходи проти прихильників Кремля. 4 квітня влада Іспанії за запитом США конфіскувала яхту російського олігарха Віктора Вексельберга на Мальорці. Мільярдер Вексельберг є одним із найбагатших людей у ​​Росії. Він перебуває у списку санкцій США з 2018 року через зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Меррік Гарланд також повідомив, що слідчим органам США вдалося розгромити мережу ботів, яка контролювалася російською військовою розвідкою ГРУ. За його словами, Кремль нещодавно використав аналогічну мережу для нападу на цілі в Україні. Нову виявлену мережу було відключено, щоб уникнути заподіяння шкоди, зазначив Гарланд.