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Костянтин МалофєєвФото: ZDF/Dmitry Rudakov
ЕкономікаСполучені Штати Америки

У США вперше дозволили конфіскацію активів олігарха з РФ

Євген Жуков | Ольга Журавльова
38 хв. тому

Суд у США дозволив конфіскувати в бізнесмена Малофєєва 5,4 мільйона доларів. Рішення суду відкриває шлях для можливого використання коштів на відновлення України.

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Суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями.

Прокуратура домагалася арешту коштів Малофєєва на рахунку в денверському Sunflower Bank, які, за твердженням відомства, він намагався переказати своєму діловому партнеру, порушуючи санкції, запроваджені проти нього 2014 року. Оскільки бізнесмен не оскаржив вимогу про конфіскацію, прокурори заявили 2 лютого, що ці кошти мають бути конфісковані.

Агентство Reuters зазначає, що це рішення стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Рішення суду відкриває шлях для можливого використання конфіскованих коштів на відновлення зруйнованої війною України.

Засновник телеканалу "Царьград" Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування бойовиків на Донбасі та в Криму з 2014 року.

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