У Брюсселі хочуть змусити Росію платити за війну. Але як?

Чи можна легально конфіскувати у Росії 300 мільярдів євро заморожених державних активів плюс активи олігархів? Це складно, але можливо, вважають експерти. Дехто навіть пропонує змінити для цього закони.

На відновлення України потрібно 350 мільярдів доларів, прогнозує Світовий банк. Водночас у ЄС та країнах G7 заморожено активів Центрального банку Росії на 300 мільярдів євро та активів російських олігархів на 19 мільярдів євро.

Чи можна однією сумою покрити іншу? Не все так просто, адже левова частка цих фондів - активи ЦБ РФ. Вони державні, а отже, наділені міжнародним суверенним імунітетом. Як же змусити Росію заплатити за завдану Україні шкоду? У середу, 7 грудня, на мозковий штурм у Брюсселі зібралися політики та експерти юриспруденції.

Конфіскації цих коштів можна досягти за умови міжнародного кримінального переслідування Росії як держави-агресора, вважають багато учасників дискусії. "Ми можемо довести в суді скоєння злочину агресії, ми можемо довести заподіяння шкоди, а головне - ці гроші в наших руках", - каже інвестор та лобіст "закону Магнітського" Білл Браудер. Він закликав Євросоюз діяти за принципом Парето, згідно з яким 20 відсотків зусиль дають 80 відсотків результату, та сконцентруватися на російських державних активах.

Політична воля Заходу зростає пропорційно до злочинів Путіна

Так, ці активи захищені міжнародними законами, але закони еволюціонують, каже Браудер. Можливо, закон про імунітет більше не має поширюватися на державу, яка вчинила злочин агресії, і цього можна досягти. Він навів у приклад акт Магнітського: "Його неможливо було уявити собі 13 років тому, проте сьогодні закон працює в 35 країнах. Все, що потрібно, це політична воля". А вона зростатиме, на думку політичного активіста, прямо пропорційно кількості та масштабу нових кривавих злочинів Володимира Путіна.

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У США та Канаді закон дозволяє знімати імунітет із заморожених активів держав, визнаних спонсорами тероризму. Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає за можливе домогтися того ж - або на підставі резолюції Європарламенту про визнання РФ державою-спонсором тероризму, або в результаті спеціального міжнародного трибуналу, який довів би, що Росія вчинила злочин агресії щодо України. "Цей злочин скоєно державою, а отже має бути створено правовий простір для конфіскації державних активів", - заявив він.

Зробити виняток із міжнародного права

Ключ до успіху в такій ситуації - створення винятку зі звичайного міжнародного права, що базується на загальній практиці, визнаній як правова норма, наполягає юристка з Німеччини Паула Райн-Фішер (Paula Rhein-Fischer). Такий вузький виняток дозволив би заборонити агресію та зняти суверенний імунітет з російських держактивів та вищих держчиновників і навіть запобігти повторенню подібної агресії, наприклад, у випадку з Китаєм та Тайванем. Як? Конфіскація російських активів в ЄС і G7 стала б прецедентом і могла б зупинити Китай, який також має в своєму розпорядженні гігантські активи в цих країнах.

Необхідно сформулювати спільну пропозицію, об'єднати зусилля та повторювати її знову і знову, наполягає Білл Браудер. До того ж, "Захід уже втомився платити Україні", констатував він, наводячи приклад заяв деяких американських і угорських політиків, які прагнуть заблокувати допомогу Україні. "З моральної та фінансової точки зору цілком справедливо, що платити має Росія", - наголосив інвестор.

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Досі із заморожених російських активів конфісковано не було нічого, повідомив представник Єврокомісії, і невідомо, скільки з них у принципі може бути конфісковано. При цьому, за даними української влади, дефіцит бюджету в країні сягнув 40 мільярдів доларів, а тому гроші Україні потрібні вже зараз. Серед конкретних можливостей, запропонованих на зустрічі, були процедура конфіскації значних статків незрозумілого походження та конфіскація майна незалежно від судового вироку щодо його власника - за наявності доказів кримінального походження активів, навіть на заочних процесах. Але такі юридичні принципи можна застосувати лише до активів олігархів.

Щодо активів ЦБ РФ, то їх, з погляду Єврокомісії, можна лише передати до інвестфонду, активно вкладати, а прибуток передавати Україні на відновлення. Самі ж 300 мільярдів євро згідно із законом належать російській державі, тому підлягають поверненню і навіть із відсотками з урахуванням інфляції.

Куди підуть 300 мільярдів активів ЦБ РФ

Умови повернення цих коштів також обговорювалися за круглим столом у Брюсселі. В Єврокомісії поки немає чіткого уявлення про те, що має зробити Росія, щоб повернути собі ці кошти. Серед запропонованих варіантів - або використовувати їх як важіль, щоб посадити Москву за стіл переговорів з Києвом для підписання мирного договору, або як засоби для виплати репарацій Україні.

Київ висунув свою пропозицію: доки Євросоюз розбирається з правовими механізмами, необхідно створити реєстр ушкоджень, завданих Росією в Україні, комісію з претензій та визначити масштаб збитків на основі доказів. "Ми виходимо з того, що Росія не має наміру добровільно компенсувати збитки, але згодом ситуація може змінитися", - сказав радник Офісу президента України Маркіян Ключковський. "У будь-якому випадку, Росія не має альтернативи, їй доведеться заплатити, а Україна не зупиниться, поки не переможе справедливість", - додав він.

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Створити оперативну групу прокурорів, яка б працювала над розслідуванням злочинів, скоєних Росією в Україні, запропонувала голова антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін, яка раніше обіймала посаду заступниці прокурора США в Департаменті боротьби з корупцією на державному рівні в Центральному окрузі Каліфорнії. Вона навела приклад подібної оперативної групи, створеної для розслідування спроби штурму Капітолію в США 6 січня 2021 року. Група прокурорів розглядала сотні справ, пов'язаних із цією подією, - так само кількість і масштаб злочинів Росії в Україні вимагають безлічі рук, зазначила юристка.

Наступними кроками мають бути ретельне дослідження правових можливостей та сірих зон, збирання доказів та потужна політична ініціатива, домовились учасники круглого столу. Вони переконані: Росія має відповісти за свої злочини в Україні перед законом і заплатити за рахунками, що відновить справедливість та міжнародний порядок та запобіжником повторення агресії у світі.