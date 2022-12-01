Чи конфіскує ЄС 300 мільярдів євро активів РФ для України?

Брюссель вимагає кримінальної та фінансової відповідальності Росії за агресію та руйнування в Україні. Єврокомісія надала конкретний план, для якого знадобиться широка міжнародна підтримка.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повна рішучості покарати Росію за агресію щодо України. "Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, у тому числі злочини агресії щодо суверенної держави, - заявила вона в середу, 30 листопада. - Росія повинна заплатити і фінансово за руйнування, що викликані її діями".

"І ми маємо інструменти, щоб змусити Росію заплатити", - додала фон дер Ляєн. Того ж дня Єврокомісія представила пропозицію, що включає ці два аспекти: як домогтися юридичної відповідальності Росії за розпочату нею війну проти України та фінансової відповідальності за завдану цією війною шкоду.

Кримінальна відповідальність Росії

Єврокомісія пропонує створити спеціальний суд для розслідування злочину російської агресії проти України. Це може бути спеціальний незалежний міжнародний трибунал, що ґрунтується на багатосторонньому договорі, або "гібридний суд". Такий суд міг би поєднати національну юрисдикцію конкретної країни - наприклад, України - і процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн. Розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією, ведуть Україна та ще 14 країн, що входять до Європейського Союзу.

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Як наголошують у Єврокомісії, для реалізації обох варіантів потрібна потужна підтримка ООН. Це пов'язано з тим, що за злочини агресії несе відповідальність найвище політичне та військове керівництво країни. Але воно має міжнародний імунітет від юрисдикції, а отже, для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, з глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.

Очевидно, що в Раді Безпеки ООН, постійним членом якої є Росія, на таку резолюцію буде накладено вето. Але це лише перший крок, пояснив представник Єврокомісії. Резолюція має бути розглянута та схвалена Генеральною Асамблеєю ООН. На підставі її рішення прокурор спеціального суду може ухвалити вердикт про позбавлення імунітету вищого керівництва суверенної держави.

Генасамблея ООН в березні 2022 засудила вторгнення Росії в Україну Фото: Timothy A. Clary/AFP

Злочини проти людяності, військові злочини, геноцид та злочини агресії підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС). Однак, на відміну від країн Євросоюзу, Росія не визнає юрисдикції МКС. Це означає, що він не має мандата на те, щоб позбавити міжнародного імунітету вище керівництво РФ, і воно не може постати перед МКС, навіть заочно.

Тому Євросоюз розпочинає активну роботу зі світовою спільнотою, щоб отримати всю можливу міжнародну підтримку для створення незалежного суду, зазначила фон дер Ляєн у своєму виступі.

Як Росія заплатить за шкоду Україні

Глава Єврокомісії назвала суму збитків, завданих внаслідок російської агресії України - 600 мільярдів євро. "Росія та олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення", - сказала вона. Про добровільну виплату репарацій поки що явно не йдеться, тому ЄС працюватиме із замороженими російськими активами на суму 300 мільярдів євро. Це резерви Центробанку РФ, які заморожені в країнах "великої сімки", а також 19 млрд євро активів російських олігархів, заморожені в Євросоюзі.

З проханням знайти можливості використання заморожених російських активів для відновлення України Рада ЄС звернулася до Єврокомісії у жовтні. У результаті вона розробила варіанти відповідно до законодавства Євросоюзу та міжнародного права.

Зруйнований будинок у звільненому Ізюмі на Харківщині Фото: Sofia Bobok/AA/picture alliance

Згідно з ними, до активів Центробанку та олігархів мають бути різні підходи, оскільки йдеться про громадські та приватні активи. Громадські російські активи конфіскувати не можна - це незаконно. Тому Брюссель запропонує партнерам G7 створити фонд для управління цими активами. Ліквідність - поки невідомо, який це відсоток від активів ЦБ РФ - вкладатимуть, а прибуток з цих вкладів піде на відновлення України.

У Єврокомісії наголошують, що відсотки прибутку, отриманого від інвестування активів ЦБ РФ, можуть стати стабільним і прогнозованим джерелом доходу для України.

Самі ж активи є недоторканними. Суму активів буде перераховано з урахуванням інфляції та повернуто Росії. Коли і як? Цей крок хочуть прив'язати до підписання Москвою мирного договору з Києвом, а також до надання Росією гарантій виплати Україні повної компенсації збитків. У документах Єврокомісії зазначено, що після цього повернена сума також може бути використана Росією для виплати репарацій Україні.

Активи російських олігархів

Що ж до заморожених в ЄС активів російських олігархів на суму близько 19 млрд євро, то їх конфіскувати можна, але тільки за певних умов. Якщо ці активи виявляться пов'язаними з кримінальними злочинами, вони можуть підлягати конфіскації. Вона проводитиметься не на рівні Євросоюзу, а владою окремих країн на підставі національних Кримінальних кодексів.

Полегшить конфіскацію заморожених активів рішення про визнання кримінальним злочином ухилення від санкцій. 28 листопада держави-члени Євросоюзу про це домовилися, а Єврокомісія має ухвалити рішення найближчими днями, тим більше, що воно від неї й виходило: 25 травня Єврокомісія запропонувала визнати порушення санкцій злочином, а також переглянути та посилити правила ЄС щодо конфіскації активів.

Усі ці опції представлені Єврокомісією для обговорення країнам-членам Євросоюзу - вони вирішуватимуть, якими будуть подальші кроки. "Ми працюватимемо над міжнародною угодою з партнерами і разом ми знайдемо законні способи втілити в життя цей план. Жахливі злочини Росії не залишаться безкарними", - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.