У Німеччині провели обшуки в російського олігарха Усманова

У ФРН пройшли обшуки на 24 об'єктах в рамках розслідування справи щодо порушення європейських санкцій щодо РФ за вторгнення в Україну. Серед об'єктів - вілла російського олігарха Алішера Усманова на озері Тегернзе.

Правоохоронці Німеччини провели обшуки у російського олігарха Алішера Усманова у справі щодо порушення санкційного режиму, запровадженого Європейським Союзом щодо РФ за розв'язану нею повномасштабну війну проти України. В операції у середу, 21 вересня, взяли участь близько 250 співробітників Федерального управління кримінальної поліції (BKA) та прокуратури Мюнхена.

Підозрюваними є громадянин РФ і ще чотири особи. Йдеться про підозру в порушенні закону про зовнішньоекономічну діяльність, повідомили на пресконференції.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, глава BKA Гольгер Мюнх (Holger Münch) заявив, що обшук проводився через підозри в порушенні санкційного режиму. За його словами, нерухомість Усманова використовувалась для отримання прибутку, що заборонено в рамках європейських санкцій.

Крім того, Мюнх нагадав, що яхту Усманова затримали, щоби зафіксувати докази та встановити, кому вона насправді належить і хто є справжнім бенефіціаром. Всі ці заходи покликані сприяти арешту власності осіб, проти яких запроваджені санкції, додав він.

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Обшуки на 24 об'єктах у чотирьох німецьких землях

Загалом обшуки пройшли на 24 об'єктах у Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні та Гамбурзі. За даними прокуратури, підозрюваний використовував заморожені кошти, щоби заплатити компанії за охорону власності у Верхній Баварії. Сплативши за послуги, він порушив заборону на розпорядження замороженими коштами, повідомили на пресконференції.

Четверо інших підозрюваних звинувачуються у пособництві та підбурюванні до порушення закону, оскільки вони надавали охоронні послуги або сприяли їм та отримували оплату. Додаткову інформацію прокуратура надавати відмовилася.

За даними німецького видання Der Spiegel, обшуки пройшли серед іншого у віллі Усманова на озері Тегернзе, а російського олігарха також звинувачують в ухиленні від сплати податків. Баварська телерадіокомпанія BR повідомляє, що Усманов мав сплачувати податки в Німеччині, оскільки з 2016 року регулярно і довго жив у своєму будинку в Роттахе-Егерні, однак він не надавав німецькій владі податкові декларації, тому зараз триває розслідування щодо цього питання.

Нагадаємо, Євросоюз та інші країни Заходу відреагували кількома пакетами секторальних і персональних санкцій на російську агресію проти України. Обмежувальні заходи запроваджені щодо десятків банків і фірм з Росії, а також до російських високопосадовців і бізнесменів - від президента РФ Володимира Путіна та його прессекретаря Дмитра Пєскова, депутатів Державної думи РФ і сенаторів Ради Федерації, до олігархів на кшталт Усманова.

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