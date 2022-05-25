Російські олігархи пропонують викупити свій вихід з-під санкцій - ЗМІ

Російські олігархи, які потрапили до західних санкційних списків, запропонували пожертвувати мільярди на післявоєнне відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень. Як написало 24 травня німецьке видання Handelsblatt, про це міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила колегам на останньому засіданні Великої сімки, яке пройшло минулого тижня в Німеччині.

За словами Фріланд, їй телефонували російські олігархи та висловлювали невдоволення санкціями, оскільки нібито не підтримують війну, але не можуть відкрито про це заявити, побоюючись репресій з боку Кремля. Міністерка повідомила G7 про пропозицію передачі значної частини активів цих бізнесменів для України в обмін на виключення з-під санкцій.

За даними видання, вона формально нічого не пропонувала Великій сімці, але міністри зараз роздумують над цією ідеєю. До G7, крім Канади, входять США, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія та Японія. Європейська Комісія має у Великій сімці статус спостерігача.

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Економічні збитки України від війни

За результатами оцінки аналітичного Центру досліджень економічної політики (CEPR), відновлення України після повномасштабного російського військового вторгнення коштуватиме від 200 до 500 мільярдів євро.

Українська влада станом на 21 квітня оцінювала збитки економіки від війни в понад 500 мільярдів доларів. "Ми підрахували: станом на сьогодні ми можемо говорити про збитки в понад 560 мільярдів доларів", - казав на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд разом зі світовими експертами вже розробляє план відновлення. В середу він сказав, що Україна представить проєкт плану післявоєнної відбудови 4-5 липня під час конференції з питань реформ, яка пройде в швейцарському Лугано.

Єврокомісія представила платформу з відбудови України

18 травня Європейська Комісія затвердила план із довгострокової відбудови України після розпочатої Росією війни. Для реалізації плану має бути створена окрема платформа, до якої мають увійти держави-члени Європейського Союзу, інші держави, міжнародні фінансові організації.

У Євросоюзі готові відігравати вагому роль у фінансуванні плану з відбудови, заради чого ЄК запропонувала створити окремий фінансовий інструмент RebuildUkraine Facility, що складатиметься з грантів і кредитів. У Єврокомісії додали, що поки не знають загальних потреб фінансування на відбудову України. При цьому в ЄК наголосили, що відбудова повинна іти паралельно з реформуванням України.

Конфіскація російських активів для відбудови України

В середу Єврокомісія представить законопроєкт щодо конфіскації заморожених російських активів для їхнього використання на відновлення України. "Для цього нам слід використати будь-яку опцію, зокрема вартість російського майна, яке ми заморозили", - заявила напередодні очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen).

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) казала, що не бачить підстав сподіватися, що заморожені російські активи будуть швидко передані Україні, як того волів би Київ. Вона визнала наявність вагомих причин, щоби передати заморожені активи РФ Україні. Утім, вказала на те, що як санкції, так і такий крок мають бути узгоджені з нормами юридичної системи Німеччини, а також не викликати потенційних заперечень з боку Європейського суду.