 Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2022

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Новини

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку

Україна отримала й отримає до кінця року, а також в наступні роки понад 24 мільярди доларів додаткової підтримки від країн Великої сімки та міжнародної спільноти, запевнили міністри фінансів країн G7.

Країни Великої сімки пообіцяли Україні допомогу

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) заявили, що разом з міжнародною спільнотою вони надали та зобов'язалися надати Україні додаткову підтримку у розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік та наступні роки. У зробленій у ніч на четвер, 21 квітня, у Вашингтоні спільній заяві вони додали, що в разі потреби, вони готові зробити більше.

Також у своїй заяві очільники мінфінів найрозвинутіших демократій світу висловили жаль з приводу участі Росії у міжнародних форумах, зокрема, зустрічі країн Великої двадцятки (G20), Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що проводяться цього тижня.

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"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичному режимі", - заявили міністри, цитує інформагенція Reuters.

Марченко звернувся до країн G20 за допомогою

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко закликав країни G20 виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України, щоб український уряд працював на повну силу та міг продовжувати надавати всі необхідні послуги населенню в умовах розв'язаної Росією війни.

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"Не всі присутні на сесії є державами-донорами. Але всі отримали свою частку спеціальних прав запозичень (SDR) від МВФ. І якщо ви спрямуєте хоча б 10 відсотків із них в Україну, це матиме для нас велике значення", - заявив Марченко на сесії G20 у Вашингтоні за участю міністрів фінансів та голів центробанків цих країн.

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"Сьогодні правильний час для правильного вибору. Ця війна має закінчитися", - наголосив український міністр, якого цитує пресслужба мінфіну.

Він зазначив, що Росія - це захворювання світової економіки, а Україна - клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб вбити хворобу та захистити інші країни від зараження. "Наслідки війни відчуває не лише Україна. Війна сповільнює зростання, підвищує ціни на продукти харчування та енергію, прискорює інфляцію та знижує доходи, одночасно порушуючи торгівлю та ланцюги постачань у всьому світі", - застеріг Марченко.

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