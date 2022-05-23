"Після війни буде відбудова": молоді українці у Давосі

Ольга Безверха на Всесвітньому економічному форумі у Давосі із гордістю носить вишиванку. Каже, що це - частина її культурної ідентичності. 27-річна киянка на батьківщині розвиває стартап. Вона працює з дизайнерами, чимало з яких через війну залишилися без роботи.

До Швейцарії Ольга діставалася два дні. Тут вона матиме можливість поспілкуватися з міжнародною політичною і бізнес-елітою, а також із представниками громадянського суспільства з різних куточків світу. Війна в Україні та її глобальні наслідки - цього року в центрі уваги форуму. Саме тому Безверха та інші молоді українці приїхали до Давоса.

Плакат авторства одного з дизайнерів, з якими співпрацює Ольга

Допомога з різних куточків світу

"Важливо, що світ не втрачає інтерес до нашої ситуації", - каже Ольга Безверха. На другий день війни вона разом з родиною виїхала з Києва на Захід країни. Там вона з однодумцями збирає пожертви і займається доставкою харчів у регіони, найбільш постраждалі від війни. Для вояків волонтери передають каски і бронежилети.

"Перші бронежилети були з Канади", - з гордістю розповідає Ольга. За її словами, чимало молодих людей об'єднали зусилля на допомогу іншим. "Ми не відсиджувалися. Ми діяли і стали сильними", - каже волонтерка. Збирати допомогу для України їй допомагає мережа Global Shapers Community, яка діє для підтримки міжнародних контактів на майданчику Всесвітнього економічного форуму. Мережа об'єднує близько 10 тисяч активних молодих людей віком до 30 років. Для більш ефективного нетворкінгу спільнота розбита на тематичні й регіональні кластери.

Ольга Безверха

Кароліна Інгінова працює менеджеркою у сфері охорони здоров'я. Вона, як і Ольга, брала участь у роботі спільноти Global Shapers ще до початку війни. Очі 28-річної лікарки сяють, коли вона розповідає, як Global Shapers Community допомогла українцям мобілізувати підтримку у скрутний момент. "За підтримки мюнхенського хабу Global Shapers і центрального шпиталю Мюнхена ми роздобули для України критично важливі ліки", - розповідає Інгінова. Медикаментів закупили на понад сто тисяч євро.

Кароліна Інгінова збирає по всьому світу медикаменти й медичне обладнання для України

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Що буде після війни?

Support Ukraine Now - це краудсорсингова ініціатива, яка допомагає налагоджувати зв'язки між людьми та організаціями, об'єднувати зусилля і координувати проєкти підтримки України. Українські активісти популяризують цю ініціативу на економічному форумі. На даний момент потрібні передовсім медикаменти й медичне обладнання, а також гроші. Але Support Ukraine Now - це не лише про нагальні потреби, але й про об'єднання зусиль для майбутньої відбудови України після війни.

"Що буде після війни" - це головна тема для дискусії з міжнародною аудиторією, яку молоді Українці вестимуть з учасниками форуму в Давосі. Будь-які ініціативи і контакти є цінними - чи то з представниками фармацевтичних компаній, чи з дизайнерами, науковцями або підприємцями.

Уляна Автономова

Зокрема, 29-річна Уляна Автономова у Давосі проведе зустріч на цю тему з делегацією Массачусетського інституту технологій. "Ми маємо наново уявити собі наші міста і села", - говорить вона. Те, що було знищено війною, має бути відбудовано. Але те, що постане замість зруйнованого, має бути екологічним, сучасним і комфортним для життя. Автономова бачить у цьому значну роль цифрових технологій. Вона має вже неабиякий досвід у сфері віртуальної реальності. "Нам потрібно залучити найкращі мізки до міст України", - каже представниця України у Давосі.

Даніель Аксютін

Даніель Аксютін, як і інші молоді члени української делегації, впевнений у собі і має добру освіту. Своє майбутнє, кажуть українці у Давосі, вони бачать на батьківщині, особливо, якщо зможуть бути корисними після війни. "Після війни завжди слідує відбудова", - каже 28-річний Аксютін. Він хоче долучитися до цього важливого завдання.