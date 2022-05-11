Коментар: Росія повинна заплатити за відбудову України

Ні, подавши заявку на вступ до НАТО, Фінляндія не зробила "помилку", як каже президент Росії Путін. Помилкою став радше його напад на Україну. Лише через це Фінляндія, а також Швеція хочуть доєднатися до західного оборонного альянсу. Без війни Росії скандинави ніколи не б не вирішили шукати захисту в НАТО.

Але Путін не може визнати свій політичний провал, що обернувся негативними наслідками для його країни. Як завжди, він звинувачує інших - цього разу фінів. Вимовити правду означатиме визнати провину. Колишній офіцер КДБ взагалі вважає, що правда заважає. У Росії її заперечують, приховують, перекручують.

Як у романі Джорджа Оруелла "1984"

Росіянам не дозволено називати війну Путіна війною. Підконтрольні державі московські ЗМІ кажуть про "спеціальну операцію", "превентивні удари", начебто "звільнення" росіян у сусідній країні. Приховувати їм доводиться, зокрема, що російські війська називають окупантами навіть росіяни в Україні. У Путіна навіть український президент Володимир Зеленський, що є євреєм, стає "нацистом". Господар Кремля каже, що все йде за планом, хоча його армія зазнаю однієї поразки за іншою.

Міодраг Шоріч

Путін схожий на "великого брата" у романі Джорджа Оруелла "1984". У ньому масам теж втовкмачують, що "незнання є силою", і викривляють історію. Російське телебачення - це відбиток "міністерства правди": воно поширює ненависть, брехню, теорії змови. Як і в романі Оруелла, сили безпеки прибирають ворогів народу. Уся брехня, ненависть до вигаданих ворогів, до України, до "блоку НАТО", лібералів, до кого завгодно - усе це має згуртувати росіян, підготувати їх то важких часів, мобілізувати. Поширюється страх.

Взірцем для роману Оруелла став Радянський Союз. Брехня була підґрунтям СРСР. КПСР пропагувала мир у всьому світі та вела війну в Афганістані. ЗМІ вихваляли радянський патріотизм. Але повсякденне життя визначали цинізм та дефіцитна економіка. Зрештою імперія робітників та селян вибухнула зсередини. Цього разу розвал Росії буде жахливішим за 1991. Путін ізолює свою країну від решти світу. Майбутня супердержава Китай просто вичікує.

Війна послабить Росію

Санкції Заходу потрібні не просто для галочки. Їхня мета - зупинити війну Росії. Але потрібні місяці, аби економічні санкції почали діяти. Росія - наче золота рибка в акваріумі, і якому хтось просвердлив дірку і з якого повільно витікає вода. Поки що багато росіян вірять, що війна мало змінить їхнє повсякденне життя. Але це зміниться.

Крім того, війна послаблює країну. Війни коштують мільярди. Довгострокові наслідки для економіки будуть спустошливими. Не кажучи вже про народну мораль. Путіну вдалося досягти того, аби більшість українців на покоління вперед бачила в росіянах смертельних ворогів. Українці не забудуть, що заподіяли їм росіяни. Вони довго пам'ятатимуть, що багато росіян від Калінінграда до Владивостока або байдуже спостерігають за цими безглуздими вбивством та руйнуванням, або ж навіть підтримують їх.

Як довго ще буде тривати війна? Ніхто цього не знає. Зрозуміло лише одне: з кожним днем українська армія сильнішатиме. Адже сучасне західне озброєння лише поступово надходить до захисників, які стають дедалі впевненішими в собі. Уже зараз перші представники української влади прогнозують завершення війни до кінця року. Вибудовують плани з відбудови країни, яка коштуватиме мільярди. Гроші, які повинен буде заплатити той, хто завдав цієї шкоди, тобто російські платники податків.

Закордонний капітал

Багатомільярдні валютні резерви Росії розміщені на закордонних рахунках: державний капітал, який було заморожено внаслідок санкцій. Зазвичай ці гроші захищені міжнародним правом, адже вони від початку належали Росії. Але Путін більше не може посилатися на міжнародне право. Адже він неодноразово топтався по ньому сам. Увесь світ з дня в день стає свідком воєнних злочинів російської армії.

Тому Україні потрібно переказувати гроші з цих рахунків місячними траншами, аби Київ міг покривати поточні витрати держави, що потерпає від війни: виплачувати пенсії, зарплати держслужбовцям, ремонт та відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури. Переказ грошей невеликими сумами допоміг би також запобігати корупції. Росія, в будь-якому разі, має забути про ці гроші. Для України вони стануть допомогою для того, аби почати все з початку.

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