Зеленський у Давосі: Санкції проти Росії мають бути максимальними

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічного форумі в швейцарському Давосі у понеділок, 23 травня, закликав його учасників до запровадження ембарго на російську нафту, блокування всіх російських банків та ІТ-сектору, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції: максимальними, щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав, до чого це одразу призводить", - заявив Зеленський.

Припинити продаж Росією українського зерна

Володимир Зеленський також закликав боротися з експортом українського зерна, яке незаконно вивезли до Росії.

"Зерно щодня крадуть російські військові, потім його привозить кораблями до тих чи інших країн, - розповів президент України. - Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС із посольствами тих країн, які не є дружніми". За словами Зеленського, Україна не може сама боротися із цією проблемою, тому їй потрібна підтримка на дипломатичному рівні.

Під уламками у Чернігівській області загинуло 87 людей

У своєму виступі Зеленський також розповів про долю військових, які 17 травня потрапили під обстріл у навчальному центрі ЗСУ "Десна" у Чернігівській області. За словами українського президента, кожен його ранок починається з інформації, скільки людей загинуло в Україні за ніч.

"Сьогодні ми завершили роботи на "Десні". На жаль, сьогодні під уламками 87 жертв, - сказав він. - 87 життів. Без цих людей буде майбутня Україна. Наша держава багато втрачає сьогодні, й це її зміцнює. вона дуже дорого платить за свободу та незалежність, за цю боротьбу".

Форум у Давосі відбувається уперше за два роки, адже попередні заходи було скасовано через пандемію ковіду. Цьогорічний форум налічує майже 2500 учасників. Головними темами є наслідки війни Росії в Україні та пандемії для світової економіки.