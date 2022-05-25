У Євросоюзі заморозили майно російських олігархів на 10 мільярдів євро

Російські олігархи на тлі війни Росії проти України вже позбулися в Європейському Союзі яхт, нерухомості та іншого майна на майже 10 мільярдів євро, повідомило в середу, 25 травня, агентство dpa з посиланням на дані Європейської Комісії (ЄК).

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Євросоюз вніс до санкційних списків багатьох російських олігархів, яких звинувачують у підтримці війни. На початку березня в ЄС створили спеціальний підрозділ для посилення співпраці щодо виявлення майна російських олігархів.

На початку квітня вартість замороженого в ЄС майна російських олігархів становила 6,7 мільярда євро. Всього станом на середину квітня, ЄС заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні. Більшість коштів були заморожені Францією - 23,5 мільярда євро. При чому майже всі з них - 22,8 мільярда - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 мільярдів євро із семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 мільйонів - Німеччина.

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ЄК представила проєкт нових правил конфіскації активів

В середу Єврокомісія представила проєкт директиви ЄС із новими правилами конфіскації активів. Ідеться про активи злочинного походження, а також активи тих, хто намагається порушити санкції Євросоюзу. Також ЄК запропонувала додати порушення санкцій до загального для всього ЄС списку злочинів.

В Єврокомісії сподіваються, що ці ініціативи підвищать ефективність санкцій, запроваджених щодо Росії за її війну проти України.

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