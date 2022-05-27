Апеляційний суд Фіджі дозволив конфіскувати яхту, яку пов'язують з Керімовим

Апеляційний суд Фіджі в п'ятницю, 27 травня, підтвердив право США конфіскувати суперяхту Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів, що, за даними Вашингтона, належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями США.

На початку травня суд дозволив конфіскувати яхту, втім, представник компанії Millemarin Investments, якій формально належить судно, подав апеляцію, мотивуючи тим, що суд не мав юрисдикції для ухвалення такого вердикту, нагадує агентство AP. Тепер, після рішення апеляційного суду, справу має розглянути верховний суд Фіджі, адже позивач вже заявив про намір звернутися до найвищого суду країни.

Формальний власник - Едуард Худайнатов

За словами представника Millemarin Investments, власником яхти є не Керімов, а Едуард Худайнатов - колишній керівник російського енергетичного гіганта "Роснефть". Йому також формально належить заарештована на початку травня в Італії інша розкішна яхта "Шехерезада", вартість якої оцінюється у 700 мільйонів доларів.

Яхта "Шехерезада" в Італії

Утім, ЗМІ та, зокрема, команда опозиційного російського політика Олексія Навального стверджують, що справжнім власником "Шехерезади" є російський президент Володимир Путін.

Хоча в американському Федеральному бюро розслідувань визнають, що Худайнатов за документами є власником Amadea, втім висловлюють впевненість, що його використовують для прикриття справжніх бенефіціарних власників обох суден, загальна вартість яких перевищує мільярд євро.

Розкішна 106-метрова яхта Amadea, яка ходить під прапором Кайманових островів, прибула з Мексики на Фіджі в середині квітня, де її затримали за запитом США через зв'язки з Росією. Зараз вона стоїть в бухті Фіджі під наглядом правоохоронців. У США стверджують, що їхнє розслідування встановило, що справжнім власником яхти з минулого року є Керімов. Статки цього російського олігарха оцінюються журналом Forbes у 16 мільярдів доларів. США вперше запровадили проти нього санкції у 2018 році після того, як олігарха заарештовали у Франції за обвинуваченням у відмиванні грошей. Згодом Париж зняв обвинувачення проти Керімова.

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