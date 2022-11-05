Лідерка Зелених ФРН: Україна має отримати активи росіян

Путін та його оточення несуть відповідальність за війну, тому вони мають оплатити гуманітарну допомогу Україні та відновлення країни, вважає Рікарда Ланґ.

Заморожені Німеччиною активи росіян, які потрапили під санкції, необхідно направити на допомогу Україні, заявила співголова партії "Союз 90/Зелені" Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) в інтерв'ю щотижневій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 5 листопада.

Враховуючи наближення зими та зростаючі збитки від війни, необхідно активніше надавати Україні гуманітарну допомогу та докладати зусиль для відновлення країни, додала вона."Росіяни намагаються перенести війну в інші частини країни та знищити найважливіші об'єкти інфраструктури, такі як районні котельні та електростанції. Це може призвести до гуманітарної катастрофи", - наголосила Ланґ.

Саме тому, на її переконання, Росія вже зараз має оплачувати витрати на надання допомоги Україні. "Путін та його оточення несуть відповідальність за це божевілля, тому він та його наближені повинні платити за рахунками. Юридично це непросто, проте це було б абсолютно справедливо. Тут треба шукати шляхи (для здійснення подібного сценарію - Ред.)", - зазначила політикиня.

Заморожування активів російських олігархів у ЄС

Наприкінці жовтня комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в ЄС і з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили російських активів на понад 17 мільярдів євро, у тому числі в Німеччині - на 2,2 мільярда євро.

Після початку російського вторгнення в Україну Брюссель вніс у списки санкцій багатьох російських підприємців, яких звинувачують у підтримці війни. Також в межах західних санкцій було заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку. На початку березня в ЄС створили спецпідрозділ для посилення співпраці країн-членів Євросоюзу щодо виявлення майна російських олігархів.

Водночас в доповіді Європейської комісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оприлюдненій 28 жовтня, зазначалося, що не менше 1 400 компаній в ЄС належать 33 підсанкційним громадянам Росії, а деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю за нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.