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Дослідження Єврокомісії виявило, що підсанкційні росіяни продовжують заробляти гроші в ЄС.Фото: Yann Schreiber/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Власниками 1,4 тисячі компаній у ЄС є підсанкційні росіяни

Степан Смишляєв
2 год. тому

Попри обмежувальні заходи проти РФ, в Євросоюзі близько 1,4 тисячі компаній перебувають у власності російських громадян, які входять до підсанкційних списків, виявило дослідження Єврокомісії.

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Не менше 1 400 компаній в Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС. Всього ж в країнах блоку налічується близько 31 тисячі компаній, власниками яких є росіяни, йдеться дослідженні у рамках доповіді Європейської комісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оприлюдненій у п'ятницю, 28 жовтня.

В доповіді, адресованій Раді ЄС та Європарламенту, також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю за нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.

До того ж залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм - "поштових скриньок", які можуть використовуватися для "переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій". У такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн, йдеться у доповіді.

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Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також "пропорційно" виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.

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