  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Запалена газова конфорка
Ціни на газ для потреб населення в Україні не зростатимуть до травняФото: Thomas Imo/photothek/IMAGO
ЕкономікаУкраїна

Уряд України "заморозив" ціну на газ для потреб населення

Степан Смишляєв
2 год. тому

До кінця квітня 2023 року ціни, за якими постачальники отримують газ для населення, залишаться незмінними. Таким чином уряд розраховує забезпечити надійність функціонування енергосистеми.

https://www.dw.com/uk/urad-ukraini-zamoroziv-cinu-na-gaz-dla-potreb-naselenna/a-63078984

Кабінет Міністрів України продовжив до 30 квітня 2023 року дію постанови, що встановлює фіксовану ціну, за якою ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" має продавати паливо постачальникам газу для побутових споживачів, повідомило у суботу, 10 вересня, міністерство енергетики України.

Згідно з постановою, "Нафтогаз" має продавати газ для населення постачальникам за 7420 гривень за 1000 кубічних метрів газу з урахуванням податку на додану вартість. "Продовження терміну спецобов’язку дозволить забезпечити надійне, безперебійне та безпечне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу та енергосистеми України", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також: Україна веде переговори зі США про кредит на закупівлю газу

Ціни для виробників тепла теж зафіксують

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також підтвердив, що до 30 квітня продовжується дія спецобов'язків для "Нафтогазу". "Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав він в Telegram.

За словами очільника українського уряду, це рішення має забезпечити безперебійне постачання та надійність функціонування ринку газу в Україні впродовж зими.

Читайте також: РФ захопила українські родовища на 12,4 трильйона доларів

Зазначимо, що ціна постачання природного газу виробникам теплової енергії регулюється окремою постановою уряду, відмінною від постанови про постачання газу для населення. Однак вартість продажу газу виробникам теплової енергії в ній зафіксована така сама - 7420 гривень за 1000 кубічних метрів газу.

Читайте також: У Німеччині з жовтня зростуть ціни на газ

Як Україна готується до найскладнішого опалювального сезону

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові продовжують контрнаступ, повідомляє генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ: що наразі відомо

Конфлікти
43 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Муляж російського солдата в Харківській області

Війна в Україні та давня традиція бутафорії на полі бою

Війна в Україні та давня традиція бутафорії на полі бою

Конфлікти
11 год. тому
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі на авіабазі Рамштайн

США та ФРН пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

США та ФРН пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

Конфлікти
9 вересня 2022 р.
"Будапешт"

Боєць "Азова": Вихід був - тільки полон. І все

Боєць "Азова": Вихід був - тільки полон. І все

Конфлікти
9 вересня 2022 р.
Король Чарльз III

Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Політика
9 вересня 2022 р.
external

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

Суспільство
9 вересня 2022 р.
04:03 хв.
external

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Суспільство
9 вересня 2022 р.
02:15 хв.
На головну сторінку