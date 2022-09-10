Уряд України "заморозив" ціну на газ для потреб населення

До кінця квітня 2023 року ціни, за якими постачальники отримують газ для населення, залишаться незмінними. Таким чином уряд розраховує забезпечити надійність функціонування енергосистеми.

Кабінет Міністрів України продовжив до 30 квітня 2023 року дію постанови, що встановлює фіксовану ціну, за якою ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" має продавати паливо постачальникам газу для побутових споживачів, повідомило у суботу, 10 вересня, міністерство енергетики України.

Згідно з постановою, "Нафтогаз" має продавати газ для населення постачальникам за 7420 гривень за 1000 кубічних метрів газу з урахуванням податку на додану вартість. "Продовження терміну спецобов’язку дозволить забезпечити надійне, безперебійне та безпечне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу та енергосистеми України", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Ціни для виробників тепла теж зафіксують

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також підтвердив, що до 30 квітня продовжується дія спецобов'язків для "Нафтогазу". "Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав він в Telegram.

За словами очільника українського уряду, це рішення має забезпечити безперебійне постачання та надійність функціонування ринку газу в Україні впродовж зими.

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Зазначимо, що ціна постачання природного газу виробникам теплової енергії регулюється окремою постановою уряду, відмінною від постанови про постачання газу для населення. Однак вартість продажу газу виробникам теплової енергії в ній зафіксована така сама - 7420 гривень за 1000 кубічних метрів газу.

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