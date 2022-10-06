Дугін, Газманов, Чичеріна: ЄС оновив санкційний список

Європейський Союз запровадив персональні санкції щодо членів окупаційної влади у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, а також щодо низки російських чиновників, артистів і компаній у зв'язку з ескалацією з боку РФ, у тому числі через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Відповідне рішення оприлюднили в четвер, 6 жовтня, в офіційному журналі ЄС.
Загалом до переліку потрапили 30 фізичних і сім юридичних осіб. Серед них є російський пропагандист та ідеолог "русского мира" Олександр Дугін, а також співаки, які підтримують розв'язану Росією війну проти України: Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Юлія Чичеріна. Крім того, тепер у санкційному списку тепер більше співробітників міністерства оборони РФ і глава російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова.
Серед російських компаній у списку опинилися завод імені Дегтярьова, який виробляє озброєння для російської армії, машинобудівне конструкторське бюро "Факел", яке займається розробкою комплексів "С-300" і консорціум "Іркут", який розробляє бомбардувальники Су-30.
Євросоюз також повністю заборонив надавати росіянам гаманці криптовалют, рахунки або депозитарні послуги.
Крім того, розширили спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії або юридичним особам у РФ. Зокрема, йдеться про ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги.
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