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Елла Памфілова
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Елла Памфілова", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях
Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях
СБУ переслідуватиме організаторів голосування за колапбораціолнізм та вже зараз атакує "виборчі дільниці".
Конфлікти
04.09.2023
4 вересня 2023 р.
Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України
Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України
У захоплених областях України Кремль проведе "вибори" у місцеві "думи". Правила "голосування" абсурдні навіть для Росії.
Конфлікти
29.08.2023
29 серпня 2023 р.
Протести у Москві: ЦВК відмовилась перенести міські вибори
Протести у Москві: ЦВК відмовилась перенести міські вибори
ЦВК Росії відмовилася перенести московські вибори та забезпечити в них участь незалежних кандидатів.
Політика
12.08.2019
12 серпня 2019 р.
Як фальсифікували вибори в Росії (19.09.2016)
Як фальсифікували вибори в Росії (19.09.2016)
DW зібрала добірку відео, на яких зафіксовані маніпуляції під час голосування на виборах до Держдуми РФ.
Політика
19.09.2016
19 вересня 2016 р.
01:10 хв.
Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється"
Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється"
Натомість з підрахунком відданих за провладні партії голосів проблем у Елли Памфілової немає.
19.09.2016
19 вересня 2016 р.
Маніпуляції перед виборами в Росії (26.08.2016)
Маніпуляції перед виборами в Росії (26.08.2016)
18 вересня - вибори депутатів Державної Думи Росії. У ЦВК запевняють, що процес буде максимально прозорим. Активісти ж уже помітили маніпуляції.
Політика
26.08.2016
26 серпня 2016 р.
02:33 хв.
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