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Елла Памфілова

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Елла Памфілова", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Незаконне "голосування" у Таврійську на Херсонщині розпочалося достроково

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

СБУ переслідуватиме організаторів голосування за колапбораціолнізм та вже зараз атакує "виборчі дільниці".
Конфлікти4 вересня 2023 р.
До місцевих рад на окупованих територіях вперше балотуються російські партії

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

У захоплених областях України Кремль проведе "вибори" у місцеві "думи". Правила "голосування" абсурдні навіть для Росії.
Конфлікти29 серпня 2023 р.
Ілля Яшин написав листа до ЦВК Росії зі спецприймальника

Протести у Москві: ЦВК відмовилась перенести міські вибори

Протести у Москві: ЦВК відмовилась перенести міські вибори

ЦВК Росії відмовилася перенести московські вибори та забезпечити в них участь незалежних кандидатів.
Політика12 серпня 2019 р.
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Як фальсифікували вибори в Росії (19.09.2016)

Як фальсифікували вибори в Росії (19.09.2016)

DW зібрала добірку відео, на яких зафіксовані маніпуляції під час голосування на виборах до Держдуми РФ.
Політика19 вересня 2016 р.01:10 хв.
Елла Памфілова говорить, що явка на виборах до Держдуми змінюється

Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється"

Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється"

Натомість з підрахунком відданих за провладні партії голосів проблем у Елли Памфілової немає.
19 вересня 2016 р.
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Маніпуляції перед виборами в Росії (26.08.2016)

Маніпуляції перед виборами в Росії (26.08.2016)

18 вересня - вибори депутатів Державної Думи Росії. У ЦВК запевняють, що процес буде максимально прозорим. Активісти ж уже помітили маніпуляції.
Політика26 серпня 2016 р.02:33 хв.
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