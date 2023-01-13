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Президент Росії Володимир Путін і спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін
Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін (праворуч) і президент Росії Володимир Путін (ліворуч)Фото: Kremlin Pool/Russian Look/imago images
КонфліктиРосійська Федерація

У РФ хочуть конфіскувати майно тих, хто виїхав через війну

Жан Рофе
1 год. тому

Спікер російської Державної думи В'ячеслав Володін закликав узаконити конфіскацію майна росіян, які виїхали з країни, за їхні висловлювання проти війни в Україні.

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Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які виїхали з країни та виступають проти війни в Україні. Про це він написав у п'ятницю, 13 січня, у Telegram.

На думку Воолодіна, подібні висловлювання можуть бути розцінені як заклики до екстремізму чи "дискредитація" збройних сил РФ, але заходів реагування в законодавстві недостатньо. Тому він пропонує доповнити Кримінальний кодекс пунктом про конфіскацію майна, "щоби відшкодувати завдані збитки".

Голова комітету Ради Федерації (верхньої палати російського парламенту. - Ред.) з конституційного законодавства Андрій Клішас у відповідь сказав, що конфіскація майна за "образу збройних сил РФ" можлива, але треба внести поправки до Кримінального кодексу.

Члени ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при президентові РФ обговорять з депутатами включення до Кримінального кодексу покарання "за зраду в будь-якій формі", повідомив у Telegram член ради Кирило Кабанов. "Обговорюється безліч варіантів покарань: від позбавлення нагород, почесних звань до позбавлення власності та навіть громадянства РФ", - написав він. У Кримінальному кодексі РФ вже є стаття "державна зрада", яку Кабанов вважає необхідним доповнити "юридичним поняттям" "зрадник".

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У Білорусі таємно ухвалили закон про вилучення майна

Тим часом у Білорусі 16 січня набуде чинності закон "про вилучення майна", за яким влада зможе забирати гроші, нерухомість та акції за "недружні дії" щодо країни. На відміну від інших законів, його ухвалили таємно. 6 січня документ, уже підписаний правителем країни Олександром Лукашенком, опублікували на сайті pravo.by.

Згідно з документом, підставою для вилучення майна буде вчинення "недружніх дій" щодо білоруських громадян чи організацій, як юридичною, так і фізичною особою незалежно від країни реєстрації бізнесу та громадянства. Що таке "недружні дії" у законі не прописано.

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