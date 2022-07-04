Шмигаль: План відновлення України оцінюється у 750 мільярдів доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України нині оцінюється у 750 мільярдів доларів США. Таку суму він назвав у понеділок, 4 липня, на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022), що триває в швейцарському місті Лугано.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", - цитує Шмигаля агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших приєднатися до цього процесу. Серед інших джерел відновлення Шмигаль назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій, а також бюджет України.

Відновлення України у три етапи

За словами глави українського уряду план відновлення розділений на три етапи. "Перший - це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей... Друга частина - це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна", - цитує Шмигаля державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Читайте також: Відбудова України під час війни: як і що вже можливо

На другому етапі, за його словами, йдеться про ремонт шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла, повернення життя у зруйновані міста і громади. Третій етап плану - це довгострокова трансформація, що стосується всіх сфер: починаючи від освіти, медицини і завершуючи "зеленим переходом" та новим військово-промисловим комплексом, зазначив Шмигаль.

Три рівні платформи відновлення України

Також прем'єр повідомив, що буде створена платформа з відновлення України "Об'єднані в захисті - об'єднані у відновленні", яка складатиметься з трьох рівнів. "Перший - це high-level, де будуть представлені лідери держав, це буде борд, який визначатиме стратегічні напрями та бачення. Другий рівень - це спільна координаційна група, яка складатиметься з керівників виконавчої влади та decision-makers з України, США, ЄС, Великобританії, Польщі, інших країн-партнерів", - пояснив очільник Кабміну України.

Читайте також: Відбудова після окупації РФ: як волонтери ремонтують будинки українців

Третій рівень, за словами прем'єра, це тематичні групи за галузевими напрямами, яких на сьогодні вже 24. Також Україна пропонує створити кілька офісів відновлення для ефективнішої діяльності, з центральним офісом у Києві та філіями у Брюсселі, Лондоні й інших містах, додав Шмигаль. Крім того, український прем'єр пообіцяв, що для прозорості процесу Україна ініціює створення групи радників, куди ввійдуть європейські й американські політики та економісти зі світовими іменами.

Нагадаємо, Конференції з відновлення України розпочала свою роботу 4 липня. Участь в ній беруть делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовці з понад 35 країн, а також представники бізнесу. Україну на конференції представляють керівник уряду Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дивитись відео 09:41 Воєнний туризм, відеоігри, меморіали: що буде на місці боїв після війни (28.06.2022)