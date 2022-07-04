 35 країн обговорять ″план Маршалла″ для України в швейцарському Лугано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2022

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Новини

35 країн обговорять "план Маршалла" для України в швейцарському Лугано

Українська делегація на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем представить на конференції у Лугано свій план повоєнного відновлення країни.

Конференція з відновлення України пройде у Лугано

Конференція з відновлення України пройде у Лугано

В рамках Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022), яка розпочинає свою роботу у швейцарському місті Лугано в понеділок, 4 липня, делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовці з понад 35 країн, а також представники бізнесу обговорять кроки з відбудови України.

"Проведення URC2022 у Швейцарії дає нам можливість сприяти інклюзивному підходу до порядку денного реформ в Україні на основі спільної відповідальності", - зазначає напередодні саміту Федеральний департамент закордонних справ (МЗС) Швейцарії.

Україну на конференції представлятиме глава уряду Денис Шмигаль, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Президент Володимир Зеленський звернеться до учасників зустрічі по відеозв'язку. Ця зустріч, серед іншого, покликана дати уряду в Києві можливість представити свій план відновлення та обговорити його із союзниками, зазначає агенція "Інтерфакс-Україна".

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План на тисячі сторінок та безпрецедентні заходи безпеки

Водночас агенство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що зазначений план обсягом у дві тисячі сторінок містить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також програми диверсифікації енергетичних ресурсів.

Як очікується, обговорення питань відновлення України відбудеться за чотирма основними напрямами: соціальним, економічним, екологічним та інфраструктурним. При цьому захід не є конференцією донорів, він спрямований на те, щоб наголосити на широкій підтримці міжнародних партнерів процесу відновлення в Україні. За підсумками обговорення способів та пріоритетів відновлення, буде подано декларацію з викладом найважливіших підсумків конференції.

Конференцію в Лугано організує уряд Швейцарії спільно з українськими представниками. Як повідомляло раніше МЗС Швейцарії, під час конференції буде вжито серйозних заходів безпеки: зокрема, Федеральна рада Швейцарії схвалила допоміжне розгортання до 1,6 тисячі військовослужбовців збройних сил, а також тимчасове обмеження на використання повітряного простору.

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