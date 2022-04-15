МВФ: Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн

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Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.
Міжнародний валютний фонд прогнозує подальше зниження глобального економічного зростання у 2022 і 2023 роках, зокрема й через війну в Україні. Спад торкнеться 143 країн, на частку яких припадає 86 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП), зазначила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Проте ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного спаду в Росії до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали", - цитує її сайт Фонду.
За словами Георгієвої, постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі.
Водночас перспективи зростання покращились для країн, які експортують нафту, природний газ та метали. "Але їхніх успіхів недостатньо, щоби компенсувати загальне глобальне уповільнення, яке значною мірою спричинене війною", - пояснила вона.
Очільниця МВФ наголосила, що воєнні конфлікти є ворогом розвитку та процвітання для країн у всьому світі, та "потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні й усім постраждалим". Вона нагадала, що Фонд уже надав Україні екстрене фінансування в 1,4 мільярда доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб для подальшого фінансування України.
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12 квітня Світова організація торгівлі (СОТ) заявила, що війна Росії проти України може знизити зростання світової економіки цього року на 1,3 відсотка. Як випливає з модельних розрахунків, глобальний ВВП у 2022 році зросте лише на 3,1 - 3,7 відсотка. Причинами стане зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також спад експорту з Росії та України. Торік у жовтні СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 4,7 відсотка.
Також в організації попередили про негативні ефекти в тому випадку, якщо світова економіка розпадеться на торгові блоки і країни знову почнуть більше покладатися на власне виробництво. Це знизить конкуренцію і може призвести до особливо негативних наслідків для країн з перехідною економікою, що розвиваються, йдеться в дослідженні.
Нагадаємо, міністерство економіки України прогнозувало падіння ВВП України на 16 відсотків у першому кварталі цього року. Загальнорічне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків через війну. Водночас Світовий банк прогнозує падіння економіки України через війну на 45,1 відсотка за підсумками року.
Через війну в Україні у Польщі очікується погіршення економічних перспектив, зростання інфляції та можлива стагфляція. Та з іншого боку ринок праці отримає великий приплив робочої сили.