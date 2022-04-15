МВФ: Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн

Міжнародний валютний фонд прогнозує подальше зниження глобального економічного зростання у 2022 і 2023 роках, зокрема й через війну в Україні. Спад торкнеться 143 країн, на частку яких припадає 86 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП), зазначила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Проте ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного спаду в Росії до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали", - цитує її сайт Фонду.

За словами Георгієвої, постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі.

Водночас перспективи зростання покращились для країн, які експортують нафту, природний газ та метали. "Але їхніх успіхів недостатньо, щоби компенсувати загальне глобальне уповільнення, яке значною мірою спричинене війною", - пояснила вона.

Очільниця МВФ наголосила, що воєнні конфлікти є ворогом розвитку та процвітання для країн у всьому світі, та "потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні й усім постраждалим". Вона нагадала, що Фонд уже надав Україні екстрене фінансування в 1,4 мільярда доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб для подальшого фінансування України.

Читайте також: Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Економічні прогнози через війну в Україні

12 квітня Світова організація торгівлі (СОТ) заявила, що війна Росії проти України може знизити зростання світової економіки цього року на 1,3 відсотка. Як випливає з модельних розрахунків, глобальний ВВП у 2022 році зросте лише на 3,1 - 3,7 відсотка. Причинами стане зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також спад експорту з Росії та України. Торік у жовтні СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 4,7 відсотка.

Також в організації попередили про негативні ефекти в тому випадку, якщо світова економіка розпадеться на торгові блоки і країни знову почнуть більше покладатися на власне виробництво. Це знизить конкуренцію і може призвести до особливо негативних наслідків для країн з перехідною економікою, що розвиваються, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, міністерство економіки України прогнозувало падіння ВВП України на 16 відсотків у першому кварталі цього року. Загальнорічне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків через війну. Водночас Світовий банк прогнозує падіння економіки України через війну на 45,1 відсотка за підсумками року.