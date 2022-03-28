 Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2022

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Економіка

Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні

Настрої німецьких експортерів різко погіршилися на тлі російського військового вторгнення в Україну. Глибший песимізм був зафіксований лише на початку пандемії коронавірусу в 2020 році.

Німецькі експортери песимістично налаштовані через війну в Україні

Німецькі експортери песимістично налаштовані через війну в Україні

Настрої німецьких експортерів різко погіршилися через війну Росії в Україні. Барометр очікувань серед експортерів обвалився до мінус 2,3 пункту, після того, як у лютому він підвищився на 17 пунктів, повідомив мюнхенський інститут економічних досліджень ifo у понеділок, 28 березня, за результатами щомісячного опитування підприємств.

Найсильніший обвал було зафіксовано лише на початку кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, у квітні 2020 року. Тоді барометр опустився одразу на 31,2 пункту. "Особливо помітне посилення песимізму серед компаній, які мають економічні зв'язки з Росією. Зростання експорту помітно сповільниться. Зріст (обсягів. - Ред.) експорту помітно уповільниться", - констатував глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest), цитує Reuters.

Експортні очікування погіршуються у всіх галузях німецької промисловості. Автовиробники готуються до різкого зниження експорту автомобілів та комплектуючих. У хімічній промисловості ФРН невизначені настрої - тут частина підприємців налаштовані оптимістично, а частина - песимістично. Тим часом в електротехнічній галузі, як і раніше, очікують зростання експорту, але не настільки сильного, як останнім часом.

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Барометр очікувань серед експортерів будується на відповідях близько німецьких 2300 підприємців, які ifo збирає та аналізує щомісяця та у яких бізнес ділиться своїми очікуваннями на наступні три місяці.

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