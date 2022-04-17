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Крісталіна Георгієва - болгарська економістка й політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крісталіна Георгієва".
У вересні 2019 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником фонду на наступні п'ять років. Представниця Болгарії Георгієва стала першою в історії МВФ керівницею з країни з економікою, що розвивається. Перед цим Георгієва обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку, а до того була єврокомісаркою у Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міжнародний валютний фонд виділить на підтримку світової економіки 650 мільярдів доларів. Ця "ін'єкція для світової економіки" стане найбільшою за всю історію існування МВФ, заявила його директорка Крісталіна Георгієва.
Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.