Крісталіна Георгієва - болгарська економістка й політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крісталіна Георгієва".

У вересні 2019 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником фонду на наступні п'ять років. Представниця Болгарії Георгієва стала першою в історії МВФ керівницею з країни з економікою, що розвивається. Перед цим Георгієва обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку, а до того була єврокомісаркою у Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.