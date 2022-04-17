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Крісталіна Георгієва

Крісталіна Георгієва - болгарська економістка й політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крісталіна Георгієва".

У вересні 2019 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником фонду на наступні п'ять років. Представниця Болгарії Георгієва стала першою в історії МВФ керівницею з країни з економікою, що розвивається. Перед цим Георгієва обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку, а до того була єврокомісаркою у Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах з Росією - Кулеба

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба 17.04.2022

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.
Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ 15.04.2022

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.
МВФ планує надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги

МВФ планує надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги 09.03.2022

Ці кошти спрямують на те, щоб допомогти Україні впоратися з потрясінням, викликаним розв'язаною РФ війною, повідомила виконавча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт

Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт 17.09.2021

У здійсненні тиску на персонал звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ. Як наслідок Світовий банк припинив публікацію щорічного рейтингу Doing Business.
МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки

МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки 03.08.2021

Міжнародний валютний фонд виділить на підтримку світової економіки 650 мільярдів доларів. Ця "ін'єкція для світової економіки" стане найбільшою за всю історію існування МВФ, заявила його директорка Крісталіна Георгієва.
Очільниця МВФ анонсувала місію Фонду в Україні у вересні

Очільниця МВФ анонсувала місію Фонду в Україні у вересні 29.07.2021

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні. Вона назвала "дуже конструктивною" розмову з Володимиром Зеленським.
Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ

Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ 18.11.2020

Відновлення антикорупційної інфраструктури та судова реформа в Україні стали темами розмови президента Україна Володимир Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої.
Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати незалежного технократа на голову НБУ

Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати "незалежного технократа" на голову НБУ 14.07.2020

Володимир Зеленський пообіцяв главі МВФ Георгієвій подати кандидатуру на посаду голови НБУ до кінця цього тижня. За його словами, це буде "незалежний технократ".
МВФ ухвалить рішення щодо кредиту для України у найближчі дні

МВФ ухвалить рішення щодо кредиту для України у найближчі дні 29.05.2020

Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо 18-ти місячної програми stand-by для України найближчим часом, запевнила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.
МВФ спише частину боргу 25 найбіднішим країнам через пандемію COVID-19

МВФ спише частину боргу 25 найбіднішим країнам через пандемію COVID-19 14.04.2020

Міжнародний валютний фонд не вимагатиме виплати за борами для 25 найбідніших країн світу протягом пів року. Йдеться про суму в майже 500 мільйонів доларів. Мета - зосередити зусилля на боротьбі з пандемією COVID-19.
МВФ прогнозує найбільший за сто років обвал світової економіки

МВФ прогнозує найбільший за сто років обвал світової економіки 09.04.2020

Пандемія призведе до найглибшої кризи з часів Великої депресії. Навіть за найкращого сценарію в 2021 році можна очікувати лише часткового оздоровлення економіки, вважає глава МВФ Крісталіна Георгієва.
МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів на підтримку світової економіки

МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів на підтримку світової економіки 16.03.2020

На сьогодні МВФ має 40 домовленостей з країнами на суму близько 200 мільярдів доларів. В рамках цих угод може бути швидко надано фінансування.
Центробанк Китаю запевняє, що вплив коронавірусу на економіку є обмеженим

Центробанк Китаю запевняє, що вплив коронавірусу на економіку є обмеженим 19.02.2020

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, стверджує Народний банк КНР. Тим часом Міжнародний валютний фонд попереджає про вплив хвороби на економіку інших держав.
Україна та МВФ домовилися про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів

Україна та МВФ домовилися про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів 08.12.2019

Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо домовилися про нову трирічну програму програму на 5,5 мільярда доларів. Її ще повинні затвердити у МВФ.
Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн

Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн 08.10.2019

Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.
Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ

Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ 25.09.2019

Представницю Болгарії Крісталіну Георгієву обрали новою очільницею Міжнародного валютного фонду. Вона замінить на цій посаді Крістін Лагард з 1 жовтня.

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