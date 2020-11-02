Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою, повідомив сайт глави держави у вівторок, 17 листопада, ввечері.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв'язку з пандемією COVID-19. При цьому Зеленський наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ. "Я вдячний вам і команді Фонду за ухвалення рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов'язання", - зазначив президент.

Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе зобов'язань у межах програми stand-by. За його словами, серед іншого було затверджено реформу митниці та податкової служби, міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі. "На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", - констатував Зеленський.

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Він наголосив на тому, що послідовно підтримує незалежність Національного банку України (НБУ). Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування частини положень антикорупційного законодавства. "Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним з пріоритетів. Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема, скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів", - сказав Зеленський.

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Зеленський додав, що "сьогодні, як ніколи, у нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури". Також глава держави повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи.

Президент наголосив, що у зв'язку з боротьбою з епідемією COVID-19 та економічними викликами, пов'язаними з нею, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку України.

Своєю чергою, Георгієва зауважила, що робота прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.