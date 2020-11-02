 Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ

Відновлення антикорупційної інфраструктури та судова реформа в Україні стали темами розмови президента Україна Володимир Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою, повідомив сайт глави держави у вівторок, 17 листопада, ввечері.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв'язку з пандемією COVID-19. При цьому Зеленський наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ. "Я вдячний вам і команді Фонду за ухвалення рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов'язання", - зазначив президент.

Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе зобов'язань у межах програми stand-by. За його словами, серед іншого було затверджено реформу митниці та податкової служби, міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі. "На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", - констатував Зеленський.

Читайте також: Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати?

Він наголосив на тому, що послідовно підтримує незалежність Національного банку України (НБУ). Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування частини положень антикорупційного законодавства. "Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним з пріоритетів. Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема, скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів", - сказав Зеленський.

Читайте також: Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

Зеленський додав, що "сьогодні, як ніколи, у нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури". Також глава держави повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи.

Президент наголосив, що у зв'язку з боротьбою з епідемією COVID-19 та економічними викликами, пов'язаними з нею, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку України.

Своєю чергою, Георгієва зауважила, що робота прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.

Дивитись відео 04:36

Відставка Смолія: що буде з гривнею та інвестиціями в Україну (02.07.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew | Anti-Korruptions-Proteste | Verfassungsgericht

Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати 02.11.2020

Чому політичні рішення не можна застосувати навіть тоді, коли судді діють під впливом сторонніх інтересів, в інтерв'ю DW пояснив професор порівняльного конституційного права Франческо Палермо.

Ukraine | Proteste vor Verfassungsgericht in Kiew

Найгучніші справи Конституційного суду України 03.11.2020

Внаслідок рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна опиналась на межі конституційної кризи. Які ще важливі реформи перебувають на розгляді в Конституційному суді та які гучні рішення вже ухвалені.

Реклама

Докладно

Тестування на коронавірус у Берліні

Коли має сенс масове тестування на коронавірус

За прикладом Словаччини та Люксембургу масово протестувати населення на COVID-19 хочуть і в Австрії. Чи матиме це ефект?  

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною увесь світ

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною весь світ

Вакцинацію проти коронавірусу треба буде провести максимально швидко. Логістика процесу потребуватиме чималих зусиль.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  