Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

Напередодні візиту Володимира Зеленського до Брюсселя на саміт Україна-ЄС у Національному банку України (НБУ), до якого й раніше була прикута увага Європейського Союзу, розгорівся черговий скандал. У вівторок, 6 жовтня, стало відомо, що Рада Нацбанку оголосила догану і висловила недовіру двом членам правління - першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та іншому заступнику Дмитрові Сологубу.

Раніше у ЄС вже назвали "тривожним сигналом" відставку колишнього керівника Національного банку України Якова Смолія на тлі його заяв про політичний тиск з боку чинної влади. У МВФ також наполягали на критичногсті збереження незалежності Нацбанку України. Рожкова та Сологуб - фактично останні представники команди, яка прийшла до НБУ із Валерією Гонтаревою. Попри низку скандалів, які спливали у ЗМІ щодо Гонтарєвої та Рожкової, західні донори України хвалили цю команду за реформування державного регулятора і очищення банківського сектору країни.

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Чому розгорівся скандал у НБУ?

В офіційному повідомленні пресслужби Нацбанку України за підсумком засідання його Ради причини такого рішення щодо Сологуба і Рожкової прямо не називаються. У сухому тексті згадуються лише порушення актів, кодексу етики і правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, а також - вимог трудового законодавства України. Згодом один з членів Ради Василь Горбаль розповів ЗМІ, що рішення ухвалили майже одноголосно через публічні виступи менеджерів. "Останні інтерв'ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", - повідомив Горбаль.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова

Водночас сама Рожкова написала у соцмережі Facebook, що догану було оглошено після спілкування менеджерів НБУ з українським англомовним виданням Kyiv Post. За її словами, у коментарях не було "нічого крамольного", а рішення Ради було ухвалено "за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін". "У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду", - підсумувала Рожкова.

У розмові з DW виконавчий директор київського Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук пояснює - у інтерв'ю Сологуб заявив, що після останніх кроків української влади у банківській сфері довіру у відносинах з МВФ доведеться відновлювати з нуля. "Сологуб просто сказав правду про стан справ", - оцінює експерт слова заступника голови НБУ. Втім, додає Боярчук, головна причина полягає у більш принциповому конфлікті між Радою Нацбанку та членами колишньої управлінської команди регулятора.

Психологічний тиск на соратників Гонтаревої

З цією оцінкою погоджується і керівник київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За його словами, головна мета - психологічний тиск на Рожкову та Сологуба, аби змусити їх самостійно залишити посади, які вони обіймають, а отже й уможливити остаточно замінити менеджмент НБУ на більш зручний для влади.

Опосередковано таке припущення підтверджує і позиція ще одного члена Ради Національного банку України Віталія Шапрана. У своєму дописі у соцмережі Facebook він заявив що "у лихих дев'яностих декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку". Шапран нагадав про убивство голови Нацбанку Вадима Гетьмана, убитого кілером у квітні 1998 року у ліфті свого будинку. Багато коментаторів зазначили, що такі слова досить важко розцінити інакше, ніж пряму погрозу, а Рожкова заявила, що на тлі погроз, які вона отримує, слова Шапрана можуть бути трактовані "неоднозначно".

Втім сам член Ради НБУ у своєму дописі наполягав, що догани свідчать про те, що "в наші часи" з менеджерами Нацбанку поводяться більш "толерантно та педагогічно". "Так, сподіваюсь, років за 10-15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини", - написав Шапран.

Курс на звільнення менеджерів НБУ

За словами Вишлінського, такий тиск потрібен членам Ради Нацбанку, бо, згідно з законом, вони не можуть звільнити Рожкову та Сологуба до закінчення терміну дії їхніх контрактів. "У Ради НБУ просто немає таких повноважень. Тому вони свавільно їх витискають", - каже експерт.

При цьому, за словами експерта, ситуативно тут збігаються інтереси одразу кількох груп впливу. Так, пояснює Вишлінський, олігарх Ігор Коломойський за допомогою людей, які на нього орієнтуються, намагається домогтися, аби Україна припинила орієнтуватися на співпрацю із МВФ, який принципово виступає проти повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику. Новий керівник НБУ Кирило Шевченко отримує при цьому можливість замінити представників старої команди на "своїх" людей, додає експерт.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб

Боярчук зазначає, що відсутність формально закріплених за Радою повноважень з винесення догани чи висловлення недовіри не завадить згодом все ж спробувати звільнити Рожкову та Сологуба. "Менеджери, авжеж, можуть спробувати судитися, але це, ще велике питання, на чию сторону за нинішніх умов пристане суд", - попереджає Боярчук.

Ще один удар по довірі Заходу?

Вишлінський зазначає, що на тлі занепокоєння Заходу щодо політичного тиску влади на Національний банк України такі кроки Ради НБУ лише поглиблюють недовіру МВФ та інших донорів до офіційного Києва, про яку у своєму інтерв'ю розповідав Сологуб. Втім, якщо під час візиту Зеленського до Брюсселя це не могло призвести до значних проблем, хіба що викликати додаткові запитання до українського президента, для усіх, хто сподівався отримати гроші МВФ до кінця цього року, це призведе до жорсткого розчарування.

Боярчук також нагадує, що цього тижня Зеленський має зустрітися із міжнародними інвесторами у Лондоні зі сподіванням залучити додаткові кошти під українські цінні папери. "І зараз, коли з України йде потік негативної інформації не лише щодо НБУ, але й щодо згортання інших реформ, і всі розуміють, якою буде реакція МВФ на це, знайти покупців для українських бондів буде важче", - попереджає експерт.

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