 МВФ закликає Україну дотримуватися принципів управління НБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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МВФ закликає Україну дотримуватися принципів управління НБУ

Голова представництва Міжнародного валютного фонду в Києві закликає Україну дотримуватися принципів управління Національним банком.

Логотип МВФ

Логотип МВФ

Голова представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман в четвер, 8 жовтня, закликав владу країни дотримуватися принципів управління Національним банком України (НБУ), які довели свою користь і для НБУ, і загалом для економіки України.

"Забезпечення відповідальності правління НБУ має здійснюватися згідно з принципами управління Національним банком", - наголошується в його заяві. Люнгман нагадав, що ці критерії управління було розроблено в консультаціях із фахівцями МВФ протягом попередніх програм, які підтримувалися фондом. "Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного і професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більше надійності й ефективності", - наголосив він.

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Як повідомлялося, Рада НБУ 2 жовтня вирішила винести догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови - Дмитру Сологубу, пославшись на лист голови Нацбанку і звинувативши їх у порушенні розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики, правил внутрішнього трудового розпорядку і вимог Кодексу законів про працю.

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