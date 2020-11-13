 Шмигаль анонсував п′ять ″цифрових рішень″ для приборкання епідемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Шмигаль анонсував п'ять "цифрових рішень" для приборкання епідемії COVID-19

Денис Шмигаль заявив, що уряд України працює над цифровізацією збору інформації про інфекційні захворювання. Також Кабмін хоче ввести електронні направлення на ПЛР-тестування.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 17 листопада, представив у Верховній Раді п'ять цифрових рішень, "які мають допомогти приборкати епідемію в Україні". За його словами, вони будуть запроваджені найближчим часом, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Серед передбачених заходів: цифровізація та централізація збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань; вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" та введення автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.

Ще Кабмін хоче розробити електронні рецепти на ліки, зокрема, антибіотики, та розширити програму "Доступні ліки" на антибіотики для боротьби з коронавірусом. Крім того, уряд планує ввести електронні направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги і не створювати їх у реальному часі. Остання пропозиція стосується введення QR-кодів для публічних місць, їх генеруватимуть самі заклади. За словами Шмигаля, така практика особливо розповсюджена у Великобританії.

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Шмигаль: Коштів на рахунках НСЗУ вистачає до кінця року

На рахунках Національної служби здоров'я України (НСЗУ) нині знаходиться близько 14 мільярдів гривень. Цих коштів вистачає на оплату медичних послуг до кінця року, переконує Шмигаль.

Разом з тим прем'єр наголосив, що "в разі потреби, я впевнений, що за поданням уряду Верховна Рада забезпечить усі витрати, щоб НСЗУ їх оплатила відповідним медустановам, які надають медпослуги".

При цьому раніше в. о. глави НСЗУ Андрій Віленський повідомив, що відомству не вистачає близько 5,6 мільярда гривень для оплати медустановам, які мають договори на лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі.

Можливе посилення карантину

Денис Шмигаль також зазначив, що уряд почне готуватися до суворіших карантинних обмежень, якщо "карантин вихідного дня" не покаже  результатів у найближчі декілька тижнів.

Прем'єр наголосив, що кожен день виконання карантину відтягує ухвалення суворіших заходів. Серед іншого Шмигаль зазначив, що на сьогодні немає необхідності розгортання мобільних госпіталів, але підготовка до такої можливості вже проводиться.

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Прем'єр припустив, що в разі недотримання обмежень вже у грудні кількість нових випадків інфікування коронавірусом може сягнути 20 тисяч на добу. За його словами, якщо не застосовувати заходи щодо стримування захворюваності, то місця в лікарнях закінчаться вже за місяць.

"І тоді шлях буде один. Це жорсткий карантин, аж до локдауну. При цьому локдаун потрібно буде запроваджувати щонайменше на три тижні", - цитує Шмигаля інформагентство "Українські новини". Прем'єр-міністр зазначив, що уряд має намір ухилятися від запровадження локдауну доти, доки в нього будуть альтернативні шляхи.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у разі скасування протиепідемічних заходів, запроваджених через поширення коронавірусу, захворюваність на COVID-19 зросте до 30 тисяч хворих на добу, що спричинить колапс медичної системи України.

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