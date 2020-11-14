Якщо скасувати карантин, буде до 30 тисяч хворих на COVID-19 щодня - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у разі скасування протиепідемічних заходів, запроваджених через поширення коронавірусу, захворюваність на COVID-19 зросте до 30 тисяч хворих на добу, що спричинить колапс медичної системи України.

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"Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що інколи прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих. Потім отримаємо дуже швидко заповненість 100 відсотків ліжок у наших лікарнях і колапс медичної системи", - сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок, 16 листопада.

Він зауважив, що жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж запровадження протиепідемічних заходів. "Вірус передається від однієї людини до іншої, і дуже важливо саме перервати цей ланцюг передачі хвороби", - додав Степанов і зазначив, що європейські країни запроваджують повний локдаун - і довше, ніж на три тижні.

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Крім того, за даними глави МОЗ України, спостерігаються ускладнення під час перебігу COVID-19 у молодих людей. Він переконує, що уряд "змушений знаходити ті протиепідемічні заходи і пропонувати їх разом з епідеміологами, виходячи з нашої економічної ситуації". Степанов наголосив, що "найкращий спосіб - це карантин, але ми просто не в змозі на нього піти".

Сам Максим Степанов раніше повідомив про те, що отримав позитивний тест на коронавірус.

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У Раді зареєстрований проєкт про скасування "карантину вихідного дня"

У Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про скасування рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження у країні "карантину вихідного дня". Депутати мають розглянути цей проєкт постанови на засіданні у вівторок, 17 листопада, зазначається у порядку денному на сайті парламенту.

Напередодні в. о. голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відзначила, що підтримує скасування карантину, повідомляє "Інтерфакс-Україна". При цьому віцеспікерка звернулася до органів місцевого самоврядування і закликала їх забезпечити виконання раніше запроваджених карантинних заходів.