МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів на підтримку світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати 1 трильйон доларів США у вигляді кредитів для допомоги своїм країнам-членам для подолання наслідків, спричинених спалахом нового коронавірусу. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Аргументи на користь скоординованого і синхронізованого глобального фінансового стимулювання стають все сильніше з кожною годиною", - написала Георгієва у своєму блозі в понеділок, 16 березня.

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Очільниця МВФ закликав уряди проводити політику, що "охопить найбільш постраждалих людей і підприємства", включно зі збільшенням кількості оплачуваних відпусток через хворобу і надання цільових податкових пільг. На сьогодні МВФ має 40 домовленостей з країнами на суму близько 200 мільярдів доларів, зазначила Георгієва.

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Глобальні ринки вже кілька тижнів перебувають у невизначеності через поширення вірусу і запровадження надзвичайних заходів щодо припинення цього спалаху, що обмежують продуктивність реальної економіки. Що стосується найбідніших країн світу, то МВФ готовий розглянути питання зменшення боргового навантаження, "що допоможе спрямувати життєво важливі ресурси на витрати на охорону здоров'я, стримування і пом'якшення наслідків", запевнила Георгієва.