 МВФ спише частину боргу 25 найбіднішим країнам через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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МВФ спише частину боргу 25 найбіднішим країнам через пандемію COVID-19

Міжнародний валютний фонд не вимагатиме виплати за борами для 25 найбідніших країн світу протягом пів року. Йдеться про суму в майже 500 мільйонів доларів. Мета - зосередити зусилля на боротьбі з пандемією COVID-19.

Для списання боргів бідним країнам МВФ залучає спеціальний фонд

Для списання боргів бідним країнам МВФ залучає спеціальний фонд

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення звільнити від сплати за боргами протягом шести місяців 25 найбідніших країн світу. Про це повідомила пресслужба МВФ у понеділок, 13 квітня.

"Наша виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках переглянутого механізму - трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф МВФ (CCRT) - як частину заходів Фонду для допомоги у подоланні наслідків пандемії COVID-19", - цитує пресслужба директорку МВФ Крісталіну Георгієву.

За її словами, МВФ надасть гранти бідним і найбільш уразливим країнам-членам МВФ для виплат за їхніми боргами перед Фондом на початковому етапі протягом наступних шести місяців.

У МВФ сподіваються, що рішення допоможе цим країнам направити більше своїх коштів на медицину та інші сфери, задіяні у боротьбі з викликаною новим коронавірусом хворобою COVID-19 та її наслідками.

Цей трастовий фонд може надати близько 500 мільйонів доларів лопомоги завдяки грантам різних країн світу - Великобританії, США, Японії, Нідерландів, Китаю та інших країн.

Георгієва закликала інших донорів надати гроші МВФ для поповнення цього трастового фонду, щоб він міг продовжувати звільняти від боргів бідні країни упродовж наступних двох років.

До 25 країн, на які поширюватиметься допомога МВФ, належать Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбія, Ґвінея, Ґвінея-Бісау, Коморські Острови, Ємен, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові Острови, Сьєрра-Леоне, Таджикістан, Того, Центральноафриканська Республіка та Чад.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Гопкінса, у світі офіційно зафіксовано понад майже два мійльйони інфікованих новим корононавірусом осіб. Майже 120 тисяч людей померли внаслідок хвороби, 453,2 тисячі - одужали. 

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