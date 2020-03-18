МВФ прогнозує найбільший за сто років обвал світової економіки

Через пандемію COVID-19 Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує найбільший обвал світової економіки з часів Великої депресії 1929-1933 років. "Ми очікуємо найважчих економічних наслідків з часів Великої депресії", - заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва у четвер, 9 квітня.

За словами Георгієвої, навіть за найкращого сценарію в 2021 році можна очікувати лише часткового відновлення економіки, проте все може виявитися і гірше. У світі панує повна невизначеність щодо тривалості пандемії та її наслідків для економіки, констатувала глава МВФ і зазначила, що поточного року світове економічне зростання завершиться очевидним мінусом.

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Крісталіна Георгієва повідомила, що 170 з 180 країн-членів МВФ очікують зниження доходів на душу населення. Вона закликала уряди країн світу вжити рішучих заходів і надати підтримку підприємствам і громадянам, попередивши, що в іншому випадку відновлювати економіку після завершення пандемії буде ще важче.

Нагадаємо, ще 23 березня Геогієва не виключала, що пандемія коронавірусу може викликати 2020 року глобальну рецесію таких масштабів, які будуть значно серйозніші за економічний спад під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.