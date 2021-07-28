 Очільниця МВФ анонсувала місію Фонду в Україні у вересні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Очільниця МВФ анонсувала місію Фонду в Україні у вересні

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні. Вона назвала "дуже конструктивною" розмову з Володимиром Зеленським.

Логотип МВФ

Місія МВФ відвідає Україну у вересні

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 28 липня, анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні поточного року.

"Дуже конструктивний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським щодо хорошого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ", - написала вона у соцмережі Twitter. Георгієва додала, що чекає на продуктивну співпрацю з питань, які залишаються невирішеними, під час місії у вересні.

Пресслужба президента України своєю чергою поінформувала, що сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме - виконання Україною основних структурних маяків, які були визначені нею.

"Зокрема, йдеться про два ключові законопроєкти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо", - уточнила пресслужба.

Також Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили законопроєкт про Національний банк України, який  розробляють за участі міжнародних партнерів і який Верховна Рада розгляне після відновлення її роботи восени. Ще однією темою розмови стало ухвалення закону про НАБУ в другому читанні.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 мільярда SDR (майже 5 мільярдів доларів) із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми. Розміри другого і третього траншу - по 700 мільйонів доларів, третього - 560 мільйонів доларів і завершального четвертого - 980 мільйонів доларів, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Однак виконання цього плану призупинили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, яка тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України. Цю позицію пізніше представники Фонду неодноразово підтверджували.

У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері (№4367), правки до закону "Про гарантування вкладів" (№4546), а також про ухвалені в першому читанні законопроєкти про приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.

Раніше серед секторів економіки, де МВФ очікує прогресу від України, називали також енергетику.

Читайте також: МВФ про другий транш: Прогрес є, але Україна має зробити більше

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