 Верховна Рада посилила незалежність НБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада посилила незалежність НБУ

Верховна Рада Україна ухвалила законопроєкт, що посилює інституційну незалежність Національного банку. Це рішення ухвалено в рамках виконання зобов'язань перед МФВ.

Будівля НБУ в Києві

Будівля НБУ в Києві

Верховна Рада України розширила повноваження правління Національного банку і заборонила Раді НБУ втручатися в оперативну діяльність правління. За ухвалення в цілому законопроєкту №4367 у середу, 30 червня, проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Законопроєкт розроблено в рамках виконання зобов'язань України перед МВФ і спрямовано на посилення інституційної незалежності Національного банку та унормування питань його внутрішньої діяльності. Документом пропонується розширити повноваження НБУ у сфері банківського нагляду, врегулювати питання корпоративного управління в банках, вдосконалити вимоги до капіталу і ліквідності банку.

Читайте також: Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Також Нацбанку надається право обмежувати вплив на роботу банку його власників, зокрема, вимагати продажу акцій, які їм належать. Банки також будуть зобов'язані публікувати відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами і не виконують зобов'язання за кредитними договорами.

Законопроєкт також уточнює норму про заборону раді Національного банку втручатися в оперативну діяльність правління і виключає право керівників центральних органів влади і членів українського уряду брати участь в засіданнях ради і правління НБУ.

Як відомо, серед вимог МВФ, які є передумовами для перегляду програми stand-by для України, є, зокрема, покращення управління в Нацбанку України та законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової систем.

Також за темою

Dollar Hrywnja Währung

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію 15.06.2021

Українці, що отримували тіньові доходи, зможуть з 1 вересня задекларувати придбані за них активи. За активи в Україні треба буде заплатити 5 відсотків, за кордоном - 9 відсотків, а за цінні папери - 2,5 відсотка.

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв? 15.06.2021

Верховна Рада підтримала податкову амністію в Україні. Хто зможе нею скористатися та як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.

Ukraine Kiew Haushaltsdebatte im Parlament

Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт 20.05.2021

Верховна Рада України прийняла за основу необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом "банківський" законопроєкт.

Реклама

Докладно

Британський бойовий корабель HMS Defender в порту Батумі

Чорне море як зона протистояння Росії та НАТО

У Чорному морі назріває нова конфронтація між Росією і Заходом.  

Уряд Японії спонукає компанії переходити на чотириденний робочий тиждень

Чи перейде Японія на чотириденку?

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень.  