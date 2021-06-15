Верховна Рада посилила незалежність НБУ

Верховна Рада України розширила повноваження правління Національного банку і заборонила Раді НБУ втручатися в оперативну діяльність правління. За ухвалення в цілому законопроєкту №4367 у середу, 30 червня, проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Законопроєкт розроблено в рамках виконання зобов'язань України перед МВФ і спрямовано на посилення інституційної незалежності Національного банку та унормування питань його внутрішньої діяльності. Документом пропонується розширити повноваження НБУ у сфері банківського нагляду, врегулювати питання корпоративного управління в банках, вдосконалити вимоги до капіталу і ліквідності банку.

Читайте також: Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Також Нацбанку надається право обмежувати вплив на роботу банку його власників, зокрема, вимагати продажу акцій, які їм належать. Банки також будуть зобов'язані публікувати відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами і не виконують зобов'язання за кредитними договорами.

Законопроєкт також уточнює норму про заборону раді Національного банку втручатися в оперативну діяльність правління і виключає право керівників центральних органів влади і членів українського уряду брати участь в засіданнях ради і правління НБУ.

Як відомо, серед вимог МВФ, які є передумовами для перегляду програми stand-by для України, є, зокрема, покращення управління в Нацбанку України та законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової систем.