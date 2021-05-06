 МВФ про другий транш: Прогрес є, але Україна має зробити більше | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.06.2021

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Економіка

МВФ про другий транш: Прогрес є, але Україна має зробити більше

Для завершення першого перегляду програми stand-by Україна повинна зробити більше, заявив представник МВФ Джеррі Райс.

Україна продовжує переговори з МВФ щодо першого перегляду програми stand-by

Україна продовжує переговори з МВФ щодо першого перегляду програми stand-by

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ), як і раніше, перебувають у тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу, повідомив представник МВФ Джеррі Райс. "Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду потрібно більше", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні в четвер, 10 червня.

Райс нагадав, що метою визначених у рамках програми заходів є, зокрема, покращення управління в Нацбанку України та законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової системи, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Програма stand-by забуксувала на першому перегляді

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму у 5 мільярдів доларів США із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми.

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Віртуальна місія МВФ щодо першого перегляду програми stand-by, що тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про надання другого траншу. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишаються, зокрема, ухвалення закону про Вищу раду правосуддя та зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ та САП. Для позитивного результату потрібне також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки, а також більша ясність стосовно бюджетних планів на 2022 рік та аудиту COVID-фонду.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в правлячій партії "Слуга народу" розраховували в травні ухвалити всі необхідні для цього закони, проте це питання було перенесено на червень.

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